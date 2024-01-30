Самарский Росреестр подвел итоги года по проекту «Земля для стройки»

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651 земельный участок и территория выявлены в Самарской области региональным Росреестром в рамках проекта «Земля для стройки». В регионе сформирован земельный фонд для целей жилищного строительства общей площадью 2848 га.

Напомним, что в 2020 году Росреестром по поручению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», был запущен проект «Земля для стройки» с целью выявления земельных участков и территорий, потенциальных для жилищного строительства как многоквартирных, так и индивидуальных жилых домов.

При Управлении Росреестра по Самарской области создан Оперативный штаб, в состав которого вошли представители Управления, министерства строительства Самарской области, министерства имущественных отношений Самарской области, филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области, Управления Росимущества Самарской области и Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

С целью реализации проекта между Росреестром и Правительством Самарской области заключено соглашение об информационном взаимодействии, в рамках которого стало возможным размещение информации о выявленных земельных участках и территориях на публичной кадастровой карте (ПКК).

Чтобы заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК ( https://pkk.rosreestr.ru/ ) могли выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли, был разработан сервис «Земля для стройки». Сервис позволяет обеспечить связь (путем заполнения формы) между заинтересованными лицами и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

Отметим, что в проект вовлечены все без исключения органы местного самоуправления. Выявление потенциальных для строительства земельных участков осуществляется как в городах, так и на территории муниципальных районов региона.

С момента действия проекта в оборот вовлечено, то есть предоставлено для целей жилищного строительства гражданам и юридическим лицам, 20 земельных участков общей площадью 63 га. Для целей индивидуального жилищного строительства предоставлено 13 земельных участков, для строительства многоквартирных жилых домов - 7.

«Одна из ключевых задач Росреестра на ближайшие годы — формирование земельного фонда пригодных для строительства территорий. Анализ эффективности использования земельных участков позволит оказать поддержку строительной отрасли в регионе и обеспечить стабильность на рынке жилья в Самарской области. Участие нашей области в пилотном создании единой цифровой платформы НСПД позволит региональным и муниципальным органам власти уже в конце 2024 использовать новые сервисы и принимать управленческие решения на основе полных и точных данных в сфере земли и недвижимости», - говорит Татьяна Омельченко, заместитель руководителя самарского Росреестра.