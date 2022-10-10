Росреестр СО: в Тольятти зарегистрирован новый спортивный комплекс

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Управление Росреестра по Самарской области поставило на кадастровый учет новый социально-значимый объект недвижимости – физкультурно-оздоровительный комплекс, открытия которого с нетерпением ждали жители Комсомольского района города Тольятти.

Современный трехэтажный спортивный комплекс на улице Коммунистической занимает 10000 квадратных метров и включает в себя бассейн, каток и огромный универсальный зал для игр в волейбол, баскетбол, гандбол и теннис.

Многофункциональный спортивный объект построен в рамках реализации программы «Газпром-детям» и меморандума о реализации на территории Самарской области социального проекта по строительству спортивного комплекса, заключенного Правительством Самарской области, Администрацией города Тольятти и ООО «Газпром инвестгазификация».

«Постановка на государственный кадастровый учет нового спорткомплекса осуществлялась при взаимодействии с Министерством строительства Самарской области», – отметила Светлана Пузанова, начальник отдела регистрации долевого участия в строительстве по Тольятти Управления Росреестра по Самарской области.

Развитие спортивной инфраструктуры – ключевая задача Правительства Самарской области, чтобы привлечь как можно больше жителей региона к здоровому образу жизни, вырастить здоровое молодое поколение и воспитать новых чемпионов, победами которых будет гордиться родной край и вся страна. Задача Управления Росреестра по Самарской области – принять все необходимые меры по качественному и своевременному оформлению социально-значимых объектов региона.

Фото: Росреестр СО