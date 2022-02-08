В Самарской области отменят повторные ПЦР-тесты на COVID-19 после выздоровления

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Теперь пациентов будут допускать к работе без дополнительного лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию, если время лечения составляет 7 и более календарных дней. Такое решение озвучили на оперштабе министерства здравоохранения Самарской области.

Если пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19 лечился менее 7 дней и захочет выписаться раньше, то ему необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19. Исследование нужно пройти не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

Также на оперштабе сообщили, что теперь контактным людям не придется изолироваться. Такие меры останутся только для амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом, пишет Обозрение.