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Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России обратилось к землякам

28 октября 2021 12:45
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Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России обратилось к земляка

Дорогие земляки, наши читатели, слушатели, зрители!

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России публично никогда не обращалось к населению области. Никогда! Но на этот раз мы делаем исключение из сложившихся правил. Потому как ситуация чрезвычайная.

Весь мир сейчас в состоянии войны. Общий враг, жестокий и коварный, у всех людей планеты один. И имя ему – новая коронавирусная инфекция. Она не щадит никого. Ежедневно только в нашей Самарской области фиксируется более тысячи зараженных. Cреди них и наши коллеги.

Катастрофические цифры! Почему мы подошли к такой трагической черте?

Согласитесь, в последнее время все расслабились, просто устали бояться. Начали считать, что эта зараза где-то там, далеко от нас, и она нас не коснется. А тем временем коронавирус с каждым днем становится все злее, изощрённее и беспощаднее.

Как выжить в этой необъявленной, но реальной войне, как не пасть её жертвой?

Защита есть! Надежная, доступная и совершенно бесплатная!

Это вакцинация!

Согласимся: да, порой коронавирус пробивает брешь и в броне-прививке, вакцинированные также заболевают. Но, заметьте, переносят болезнь значительно легче, без риска смерти.

Подсчитайте, сколько бы людей остались живыми, если бы они, прислушавшись к голосу разума и призывам специалистов, вакцинировались! Наши друзья, знакомые, родные и близкие остались бы жить!

Вот скажите, уважаемые земляки, сколько ещё людей должно умереть, чтобы каждый житель Самарского края вакцинировался?

Сколько?

Берегите себя! Берегите друг друга!

Правление Самарского областного отделения

Союза журналистов России.

Фото: Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России

Теги: Коронавирус

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