Первый укол против коронавируса сделали уже более 251 тыс. жителей Самарского региона

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В понедельник, 19 апреля, на заседании регионального оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции обсуждались темпы проведения вакцинации от COVID-19.



Как сообщил министр здравоохранения Армен Бенян, всего в регион поступило 301 212 доз вакцин. В запасе около 50 тысяч прививок. Первый укол сделали уже более 251 тыс. человек, из которых свыше половины - граждане старше 65 лет.



Продолжается вакцинация в мобильных ФАПах, работающих в отдалённых районах региона, а маломобильные граждане могут сделать прививку, не выходя из дома.



На прошлой неделе было открыто два круглосуточных пункта вакцинации. Привиться в них могут все желающие. Также министр здравоохранения сообщил о том, что в ближайшее время ещё 300 коек из красной зоны вернутся в штатный режим работы.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести мероприятия, которые помогут ускорить темпы вакцинации, сообщает оперштаб.



«Нужно более активно сподвигать людей к тому, чтобы сделать прививку. Все возможности есть, поставки вакцин обеспечиваются стабильно», - подчеркнул глава региона.