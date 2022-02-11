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Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19

11 февраля 2022 15:07
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В Самаре за сутки заболел 751 человек.

На 11.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 463 пациента.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 25617, нарастающим итогом 5611044.
 Подтверждено за сутки 3601 случай COVID-19:
- 751 в г. Самара
- 646 в г. Тольятти
- 338 в г. Сызрань
- 208 в г. Чапаевск
- 203 в г. Новокуйбышевск
- 189 в Сергиевском районе
- 130 в Кошкинском районе
- 104 в Волжском районе
- 104 в г. Отрадный
- 93 в г. Жигулевск
- 73 в г. Похвистнево
- 67 в Похвистневском районе
- 67 в Большечерниговском районе
- 63 в Клявлинском районе
- 56 в Приволжском районе
- 56 в Пестравском районе
- 55 в Ставропольском районе
- 54 в Нефтегорском районе
- 46 в Сызранском районе
- 43 в Шигонском районе
- 41 в г. Октябрьск
- 35 в Исаклинском районе
- 33 в Кинель-Черкасском районе
- 28 в Шенталинском районе
- 26 в Богатовском районе
- 21 в Красноармейском районе
- 18 в Безенчукском районе
- 14 в Хворостянском районе
- 14 в Челно-Вершинском районе
- 13 в Алексеевском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 5 в Елховском районе
- 1 в Борском районе
3344 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 257 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 261003 случая коронавируса.
Скончались 6843 человека (нарастающим итогом), в том числе 16 за сутки.

Дополнительно на 09.02.2022:
- Самарская область занимает 5 место по охвату тестированием – 994 на 100 тысяч населения (ПФО – 919, РФ – 769); лидеры в ПФО – Нижегородская область – 1932, Кировская область – 1084, Республика Башкортостан – 1052;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 106 на 100 000 населения – 8 место в ПФО (ПФО – 112, РФ – 134); в начале списка в ПФО – Пермский край – 204, Нижегородская область – 160, Пензенская область – 156;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 12 место в округе – 48% (ПФО – 75,5, РФ – 41,3%); в начале списка в округе – Пензенская область – 159,5%, Нижегородская область – 143,3%, Республика Башкортостан – 127,4%;
- выявлено за сутки пневмоний – 7 на 100 тысяч населения – 9 место в ПФО (ПФО – 5, РФ – 7), в начале списка – Республика Марий Эл – 16, Пензенская область – 13, Республика Чувашия – 12;
- госпитализировано за сутки 15 человек на 100 тысяч населения – 7 место в ПФО (ПФО – 14, РФ – 15). В начале списка – Нижегородская область – 20, Кировская область и Республика Удмуртия – 19.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

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