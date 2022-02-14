Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19   

172

На 14.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 227 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 19035, нарастающим итогом 5680414

Подтверждено за сутки 3233 случаев COVID-19:

- 800 в г. Самара

- 662 в г. Тольятти

- 312 в г. Кинель

- 281 в г. Сызрань

- 274 в г. Новокуйбышевск

- 174 в Кинельском районе

- 90 в Кошкинском районе

- 87 в Кинель-Черкасском районе

- 85 в Большеглушицком районе

- 84 в Красноярском районе

- 49 в Приволжском районе

- 49 в г. Жигулевск

- 44 в г. Чапаевск

- 41 в Волжском районе

- 39 в Шигонском районе

- 39 в Елховском районе

- 26 в Челно-Вершинском районе

- 26 в Клявлинском районе

- 26 в Сызранском районе

- 18 в Пестравском районе

- 18 в г. Октябрьск

- 6 в Красноармейском районе

- 3 в г. Отрадный

2920 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 313 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 270920 случаев коронавируса.

Скончались 6887 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.

Дополнительно на 12.02.2022:

- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 910 на 100 тысяч населения (ПФО – 675, РФ – 673); лидируют в ПФО – Кировская область – 946, Нижегородская область – 778;

- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 99 на 100 000 населения – 9 место в ПФО (ПФО – 125, РФ – 135); в начале списка в ПФО – Пермский край – 214, Республика Удмуртия – 177, Оренбургская область – 168;

- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе – 5,9% (ПФО – 52%, РФ – 23,3%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 121,5%, Пензенская область – 108,7%, Республика Башкортостан – 93,4%;

- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 12 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Республика Мордовия – 14, Республика Чувашия и Пензенская область – 11;

- госпитализировано за сутки 13 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 12). В начале списка – Нижегородская область – 20, Республика Чувашия – 19, Республика Мордовия – 16.

Фото: pixabay