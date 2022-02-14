Где в регионе подтверждены новые случаи COVID-19   

На 14.02.2022 в регионе за сутки госпитализировано 227 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 19035, нарастающим итогом 5680414
Подтверждено за сутки 3233 случаев COVID-19:
- 800 в г. Самара
- 662 в г. Тольятти
- 312 в г. Кинель
- 281 в г. Сызрань
- 274 в г. Новокуйбышевск
- 174 в Кинельском районе
- 90 в Кошкинском районе
- 87 в Кинель-Черкасском районе
- 85 в Большеглушицком районе
- 84 в Красноярском районе
- 49 в Приволжском районе
- 49 в г. Жигулевск
- 44 в г. Чапаевск
- 41 в Волжском районе
- 39 в Шигонском районе
- 39 в Елховском районе
- 26 в Челно-Вершинском районе
- 26 в Клявлинском районе
- 26 в Сызранском районе
- 18 в Пестравском районе
- 18 в г. Октябрьск
- 6 в Красноармейском районе
- 3 в г. Отрадный
2920 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 313 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 270920 случаев коронавируса.
Скончались 6887 человек (нарастающим итогом), в том числе 14 за сутки.
Дополнительно на 12.02.2022:
- Самарская область занимает 2 место по охвату тестированием – 910 на 100 тысяч населения (ПФО – 675, РФ – 673); лидируют в ПФО – Кировская область – 946, Нижегородская область – 778;
- выявлено новых случаев COVID-19 за сутки 99 на 100 000 населения – 9 место в ПФО (ПФО – 125, РФ – 135); в начале списка в ПФО – Пермский край – 214, Республика Удмуртия – 177, Оренбургская область – 168;
- по приросту заболеваемости за сутки регион занимает 14 место в округе – 5,9% (ПФО – 52%, РФ – 23,3%); в начале списка в округе – Республика Татарстан – 121,5%, Пензенская область – 108,7%, Республика Башкортостан – 93,4%;
- выявлено за сутки пневмоний – 1 на 100 тысяч населения – 12 место в ПФО (ПФО – 4, РФ – 5), в начале списка – Республика Мордовия – 14, Республика Чувашия и Пензенская область – 11;
- госпитализировано за сутки 13 человек на 100 тысяч населения – 5 место в ПФО (ПФО – 11, РФ – 12). В начале списка – Нижегородская область – 20, Республика Чувашия – 19, Республика Мордовия – 16.
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