Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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29 октября в регионе подтверждено 1389 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 548 в г. Самара

- 276 в г. Тольятти

- 55 в г. Новокуйбышевск

- 43 в г. Отрадный

- 40 в г. Кинель

- 35 в г. Сызрань

- 33 в Нефтегорском районе

- 26 в Ставропольском районе

- 24 в Сергиевском районе

- 23 в Кинель-Черкасском районе

- 21 в г. Чапаевск

- 20 в г. Похвистнево

- 18 в Волжском районе

- 18 в Приволжском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 15 в Кинельском районе

- 14 в Богатовском районе

- 14 в Похвистневском районе

- 13 в Клявлинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 12 в Исаклинском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 11 в Красноармейском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 9 в г. Жигулевск

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Борском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Красноярском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шигонском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 1 в Сызранском районе

1375 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 130325 случаев коронавируса.

Скончались 4567 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 68, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;

мужчины 68, 75, 78, 82 лет, женщина 68, 69, 74, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 55, 56, 57, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 74, 76, 78, 80 лет, мужчины 41, 51, 62, 66, 74, 81, 81, 82, 84 лет;

женщина 61 года, страдавшая заболеванием органов дыхания;

мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 143,03, по стране - 161,8.

​​Коэффициент летальности в области - 3,5, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16687, нарастающим итогом 4071285.

Фото из открытых источников