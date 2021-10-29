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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

29 октября 2021 16:26
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В Самаре за сутки 548 заболевших.

29 октября в регионе подтверждено 1389 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 548 в г. Самара
- 276 в г. Тольятти
- 55 в г. Новокуйбышевск
- 43 в г. Отрадный
- 40 в г. Кинель
- 35 в г. Сызрань
- 33 в Нефтегорском районе
- 26 в Ставропольском районе
- 24 в Сергиевском районе
- 23 в Кинель-Черкасском районе
- 21 в г. Чапаевск
- 20 в г. Похвистнево
- 18 в Волжском районе
- 18 в Приволжском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 15 в Кинельском районе
- 14 в Богатовском районе
- 14 в Похвистневском районе
- 13 в Клявлинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 11 в Красноармейском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 9 в г. Жигулевск
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Борском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Красноярском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шигонском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 1 в Сызранском районе
1375 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 14 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 130325 случаев коронавируса.

Скончались 4567 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 68, 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания;
мужчины 68, 75, 78, 82 лет, женщина 68, 69, 74, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 55, 56, 57, 62, 64, 66, 67, 68, 71, 74, 76, 78, 80 лет, мужчины 41, 51, 62, 66, 74, 81, 81, 82, 84 лет;
женщина 61 года, страдавшая заболеванием органов дыхания;
мужчина 75 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 143,03, по стране - 161,8.
​​Коэффициент летальности в области - 3,5, в стране - 2,8.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 16687, нарастающим итогом 4071285.

 

Фото из открытых источников

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