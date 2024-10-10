В Жигулевске были открыты две новые спортивные площадки

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В Яблоневом овраге была установлена универсальная спортивная площадка с искусственной травой и хоккейными бортами. Вторая площадка, предназначенная для волейбола и баскетбола, расположена у спортивного комплекса «Атлант» и покрыта резиновым материалом для повышения безопасности.



Эти проекты реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области