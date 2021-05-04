В Тольятти наконец-то появилась своя площадка международного уровня для мини-гольфа

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«Наконец-то» по очень простой причине: как вид спорта, мини-гольф существует в городе уже 14 лет, но из-за отсутствия своей базы местным спортсменам приходилось тренироваться на гольф-полях других городов. Кстати, даже без своего места для тренировок тольяттинские спортсмены - члены сборной России. Но появление своей площадки, причем с самого начала соответствующей самым строгим международным нормам, стало для спортсменов Автограда настоящим праздником.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, на этот праздник приехали самые именитые наши гольфисты: чемпионки России Елена Суконникова, Дарья Чикина, Тамара Романишина и бронзовый призер первенства Европы Виктория Хазеева. Площадку "миниатюр", как сообщает пресс-служба, подарили городу представители депутатского корпуса и социально ориентированного бизнеса. Ну вот, Тольятти готов проводить международные соревнования еще по одному виду спорта. Ждем гостей.