В Смоленске Кубок России по фехтованию собрал сильнейших спортсменов со всей страны

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В Смоленске проходит Кубок России по фехтованию.



Турнир собрал сильнейших спортсменов со всей страны. Среди них - чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Представители 63 региона в очередной раз подтвердили свое мастерство, завоевав медали в соревнованиях по шпаге и рапире.



Бородачев Антон (рапира, личный зачет) - золото;

Бородачев Антон, Бородачев Кирилл, Трофимов Дмитрий, Широков Виктор (рапира, командный турнир) - серебро;

Охотникова Ирина, Тарасова Екатерина, Храпина Виолетта, Черепенникова Алена (шпага, командный турнир) - серебро.

Фото: минспорта СО