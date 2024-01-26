В Самарской области состоялись соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции

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В них приняли участие 125 спортсменов из Самары, Жигулевска, Сызрани, Тольятти и Ставропольского района.



На дистанции 2 класса среди девочек 10-13 лет первое место заняла Диана Бекешева, среди юниорок - Анастасия Фадеева в личных соревнованиях и Екатерина Колпаченко/Анастасия Малохатко в связке. В возрастной группе 10-13 лет в личном первенстве победил Назар Архипов, среди юниоров - Расим Журавлёв. А лучшей связкой стали Михаил Клыш/Данил Федоров.



На дистанции 3 класса первенствовали Екатерина Шмалько и Тимофей Круглов в личном зачете, Вероника Михайлова/Екатерина Шмалько, Анастасия Романова/Анна Шашкова, Ян Гардукевич/Евгений Куранов и Александр Губанов/Кирилл Тютюньков в связках.



На дистанции 4 класса проводились только личные соревнования. В них победы одержали Анастасия Романова и Кирилл Тютюньков.



Подобные соревнования в регионе проводятся регулярно. Также в эти дни проходят спортивно-туристические старты на лыжных дистанциях, сообщает Минспорта региона.