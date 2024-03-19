В Самарской области проходит первенство России по шашкам среди спортсменов до 9, до 11 и до 14 лет 

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Около 700 спортсменов, мальчики и девочки, из 40 регионов России соревнуются в русских шашках, а также проведут турниры по быстрой и молниеносной игре.



- Это знаковое мероприятие для Самарской области, потому что с 2017 года именно наш регион проводит первенство спортсменов до 14 лет. На этой неделе мы встречам на нашей территории гостей из 40 регионов страны. Конечно, мы рады, что первенство России по шашкам стало традиционным для нашей области и мы в полном объеме готовы к его организации, - рассказала на открытии соревнований заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.



Соревнования продлятся до начала следующей недели.

Фото: минспорта СО