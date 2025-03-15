В Самаре прошел региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения

Сегодня на трассах спортивной школы «Чайка» прошел региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения.
16 команд из 14 муниципалитетов Самарской области соревновались в комплексной эстафете ГТО с элементами лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбы и силовых испытаний и в перетягивании каната.
С приветственным словом к участникам обратилась министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Победителями и призерами стали:
20-34 года
Дмитрий Корнеев КНПЗ Самара
Екатерина Смирнова Лига «Гора» Самара
35-59 лет
Марат Ибрагимов Тольятти
Лилия Сорокоумова Кинельский район
Перетягивание каната
Нефтегорский район
КНПЗ Самара
Лига «Гора» Самара
Командное первенство
Лига «Гора» Самара
КНПЗ Самара
Тольятти
Фото: минспорта СО