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В Самаре прошел региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения

15 марта 2025 22:55
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16 команд из 14 муниципалитетов Самарской области соревновались в комплексной эстафете ГТО с элементами лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбы и силовых испытаний и в перетягивании каната.

Сегодня на трассах спортивной школы «Чайка» прошел региональный этап фестиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения.

16 команд из 14 муниципалитетов Самарской области соревновались в комплексной эстафете ГТО с элементами лыжных гонок, спортивного ориентирования, стрельбы и силовых испытаний и в перетягивании каната.

С приветственным словом к участникам обратилась министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Победителями и призерами стали:

20-34 года

 Дмитрий Корнеев КНПЗ Самара
 Екатерина Смирнова Лига «Гора» Самара

35-59 лет

 Марат Ибрагимов Тольятти
 Лилия Сорокоумова Кинельский район

Перетягивание каната

 Нефтегорский район
 КНПЗ Самара
 Лига «Гора» Самара

Командное первенство

 Лига «Гора» Самара
 КНПЗ Самара
 Тольятти

 

Фото:   минспорта СО

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