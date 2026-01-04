В Самаре завершился детский турнир «В Новый год с футбольным мячом»

В течение дня 4 января в крытом футбольном манеже «Самара Арена» проходил детский турнир по футболу.
Лауреатами соревнований стали:
Команды 2013-2014 г.р.:
«Крылья» школа №7
ФШМ
«Луч»
Индивидуальные номинации:
Лучший нападающий -
Иван Меньших
Лучший защитник -
Сергей Жильцов
Лучший вратарь -
Алексей Феоктистов
Лучший игрок -
Арслан Ашуров
Команды 2015-2016 г.р.:
ФШМ
Школа №1
«Молот»
Индивидуальные номинации:
Лучший нападающий -
Иван Решухин
Лучший защитник -
Артемий Сурков
Лучший вратарь -
Владислав Шабанов
Лучший игрок -
Иван Костин
Фото: Максим Калинкин/Самарский спорт