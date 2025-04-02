В Самаре завершился чемпионат регионального управления Росгвардии по стрельбе

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В ежегодном чемпионате приняли участие стрелки Управления Росгвардии по Самарской области, представители вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники всех специальных подразделений территориального управления ведомства. Участники первенства, а их было порядка 70 человек, состязались в стрельбе из табельного оружия: пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки.



Росгвардейцам необходимо было выполнить несколько упражнений. Из пистолета Макарова стражи правопорядка должны были поразить цель на расстоянии 25 метров, из автомата Калашникова на дальности 100 метров и из снайперской винтовки с 300 метров, соответственно.



В результате, самыми меткими стрелками признаны представители СОБР «Омега», серебро чемпионата у команды ОМОН «Смерч» (на транспорте), тройку лучших замкнули стрелки ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области.



Поздравляем победителей и призеров чемпионата. По традиции лучшие стрелки будут представлять честь Управления Росгвардии по Самарской области на окружных соревнованиях.