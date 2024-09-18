В поселке Комсомольский открылась новая спортплощадка

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В рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" на территории Самарской области в 2024 году идет устройство 24 новых универсальных спортивных площадок.



Одна из них открылась сегодня, 18 сентября. Площадка расположена в поселке Комсомольский Кинельского района возле школы. Размеры площадки - 56 на 28 метров, она покрыта искусственной травой и обнесена бортами, что позволяет использовать ее как в летний, так и в зимний период.



В торжественной церемонии открытия спортсооружения приняли участие врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова, глава района Юрий Жидков, почетные гости и юные спортсмены.

Фото: минспорта СО