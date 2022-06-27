В Казани завершился чемпионат ПФО по пляжному регби

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В Казани в Центре пляжных видов спорта завершился чемпионат Приволжского федерального округа по пляжному регби



В турнире приняли участие 9 команд. На пути к финалу самарские регбисты провели три матча: одержали победы над «Уфой» (12:0), пермским «Витязем» (8:5) и потерпели поражение от казанской «Стрелы» (5:6).



В матче за золотые медали самарцы вновь встретилась с регбистами «Стрелы». К сожалению, реванш не состоялся и РК «Самара» уступил сопернику со счетом - 2:8. Итоговое второе место позволило самарскому клубу принимать участие в чемпионате России по пляжному регби, который пройдет в Москве с 30 по 31 июля, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: минспорта СО