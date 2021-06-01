В Казани прошел ЧР по пулевой стрельбе среди лиц с ПОДА 

110

В Казани прошел чемпионат России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В нем принимали участие спортсмены Самарской области.



Наталья Валаева (на фото со своей дочерью) в упражнении В-5 (пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, 60 выстрелов) завоевала золотую медаль.



Екатерина Рыбакина в упражнении В-4 (пневматическая винтовка) и Ольга Голубева в упражнении В-3 (пневматическая винтовка) выполнили норматив "мастер спорта России".



Наталья Далекова по итогам чемпионата была включена в состав сборной команды РФ на этап Кубка мира, который пройдет с 10 по 20 июня в городе Лима (Перу), где возможно завоевание лицензии на участие в Паралимпийских играх в Токио.



Тренеры спортсменов - Перов Владимир Васильевич, Пименов Владимир Викторович, Маркевич Ирина Васильевна.

Фото: минспорт СО