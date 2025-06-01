В ХК «Лада» в Тольятти назначили нового тренера

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В Самарской области сменилось руководство в тольяттинской хоккейной команде.

«Борис Миронов стал новым главным тренером „Лады“. Миронов является воспитанником ЦСКА и заслуженным мастером спорта России. В качестве хоккеиста провел яркую карьеру на позиции защитника — он становился серебряным и бронзовым призер Олимпийских игр 1998 и 2002 годов, а также сыграл 741 матч в НХЛ за „Виннипег Джетс“, „Эдмонтон Ойлерз“, „Чикаго Блэкхокс“ и „Нью-Йорк Рейнджерс“. К полноценной тренерской работе Борис Олегович приступил в 2015 году, став помощником главного тренера в „Красной Армии“ из МХЛ, — рассказали представители ХК „Лада“.

В разные годы Борис Миронов входил в тренерский штаб нижнекамского «Нефтехимика» и возглавлял московский «Спартак». В прошлом сезоне он входил в штаб челябинского «Трактора», пишет 63.ру.