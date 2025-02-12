В губернии состоялся открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое»

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В Самарской области в 36-й раз состоялся открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое». В нем приняли участие команды из разных городов и сел Самарской и Оренбургской области: Бузулука и Бугуруслана, Самары, Похвистнева, Кинеля, Чапаевска, Богатовского, Большеглушицкого, Борского, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Пестравского, Приволжского, Похвистневского, Сергиевского, Ставропольского и Челно-Вершинского районов.

На поле в составе 52 команд выходили 832 игрока.

На церемонии открытия участников соревнований приветствовали заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, глава Богатовского района Михаил Чернов и заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Александр Чернышев.

Матчи проходили одновременно на 10 футбольных площадках 75х40 метров, расположенных на берегах озера Сызганское и реки Самара в четырех категориях. По итогам турнира победителями и призерами стали:

Юноши до 17 лет

«Кристалл» Богатое

«Луч» Самара

«Луч» Чапаевск

Мужчины 18 лет и старше

«Энергетик» Похвистнево

«Омега» Смышляевка, Волжский район

«МВД» Нефтегорский район

Ветераны 35 лет и старше

«Премиум» Кинельский район

«Ника» Большая Глушица

«ФК Волжский» Самара

Женщины

«Крылья Советов-1» Самара

«Крылья Советов-2» Самара

«СГСПУ» Самара

Фото: СОФФ | Самарская областная федерация футбола