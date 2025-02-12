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В губернии состоялся открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое»

12 февраля 2025 18:56
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52 команды приняли участие в турнире.

В Самарской области в 36-й раз состоялся открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое». В нем приняли участие команды из разных городов и сел Самарской и Оренбургской области: Бузулука и Бугуруслана, Самары, Похвистнева, Кинеля, Чапаевска, Богатовского, Большеглушицкого, Борского, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Пестравского, Приволжского, Похвистневского, Сергиевского, Ставропольского и Челно-Вершинского районов.

На поле в составе 52 команд выходили 832 игрока.

На церемонии открытия участников соревнований приветствовали заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, глава Богатовского района Михаил Чернов и заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Александр Чернышев.

Матчи проходили одновременно на 10 футбольных площадках 75х40 метров, расположенных на берегах озера Сызганское и реки Самара в четырех категориях. По итогам турнира победителями и призерами стали:

Юноши до 17 лет

«Кристалл» Богатое
«Луч» Самара
«Луч» Чапаевск

Мужчины 18 лет и старше

«Энергетик» Похвистнево
«Омега» Смышляевка, Волжский район
«МВД» Нефтегорский район

Ветераны 35 лет и старше

«Премиум» Кинельский район
«Ника» Большая Глушица
«ФК Волжский» Самара

Женщины

«Крылья Советов-1» Самара
«Крылья Советов-2» Самара
«СГСПУ» Самара

 

Фото:   СОФФ | Самарская областная федерация футбола

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