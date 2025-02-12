В губернии состоялся открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое»

В Самарской области в 36-й раз состоялся открытый областной турнир по футболу на снегу «Зимний мяч – Богатое». В нем приняли участие команды из разных городов и сел Самарской и Оренбургской области: Бузулука и Бугуруслана, Самары, Похвистнева, Кинеля, Чапаевска, Богатовского, Большеглушицкого, Борского, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Нефтегорского, Пестравского, Приволжского, Похвистневского, Сергиевского, Ставропольского и Челно-Вершинского районов.
На поле в составе 52 команд выходили 832 игрока.
На церемонии открытия участников соревнований приветствовали заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова, глава Богатовского района Михаил Чернов и заместитель председателя Самарской областной федерации футбола Александр Чернышев.
Матчи проходили одновременно на 10 футбольных площадках 75х40 метров, расположенных на берегах озера Сызганское и реки Самара в четырех категориях. По итогам турнира победителями и призерами стали:
Юноши до 17 лет
«Кристалл» Богатое
«Луч» Самара
«Луч» Чапаевск
Мужчины 18 лет и старше
«Энергетик» Похвистнево
«Омега» Смышляевка, Волжский район
«МВД» Нефтегорский район
Ветераны 35 лет и старше
«Премиум» Кинельский район
«Ника» Большая Глушица
«ФК Волжский» Самара
Женщины
«Крылья Советов-1» Самара
«Крылья Советов-2» Самара
«СГСПУ» Самара
Фото: СОФФ | Самарская областная федерация футбола