В 2021 году Федерация конного спорта России выступит соорганизатором «Толстовских скачек» в Самарской области

106

При содействии депутата Госдумы, заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Александра Хинштейна, в этом году «Толстовские скачки» в Алексеевском районе Самарской области пройдут под эгидой Федерации конного спорта России. Финансирование мероприятия со стороны Федерации может составить 5 млн руб. Информация об этом была озвучена 2 февраля в ходе совещания по реализации национальных проектов на территории Самарской области под руководством зампредседателя правительства Самарской области Александра Фетисова и Александра Хинштейна.

Александр Хинштейн рассказал о том, что получил поддержку от Федерации конного спорта РФ:

«Я встретился с президентом Федерации Мариной Сечиной, и мы договорились о том, что Федерация официально включит в свой календарь мероприятий проведение «Толстовских скачек» в Алексеевском районе в 2021 году. Окажет спонсорскую помощь, взяв на себя организацию мероприятия. Я обозначил потребность – до 5 млн. руб. по текущему году».

Депутат призвал чиновников максимально быстро предложить Федерации смету по проведению мероприятия, чтобы успеть получить необходимое финансирование.

А в 2022 году, по словам Александра Хинштейна, на территории Алексеевского района области планируется проведение мероприятия международного уровня – «Всемирных игр Кочевников» — впервые в России именно Самарской области. В настоящее время ведутся переговоры на эту тему с Федерацией конного спорта России. Идею также поддержал глава региона Дмитрий Азаров, поскольку это значительно повысит туристическую привлекательность региона.

Напомним, что с недавних пор на территории Алексеевского района возобновились«Степные (конные) скачки» (Толстовские), приуроченные памяти великого русского писателя Льва Толстого, который, проживая здесь в 1875 году, их организовал. «Толстовские скачки» возродились спустя почти полтора столетия – в 2019 году, после того как Александр Хинштейн поддержал инициативу жителей Алексеевского района и оказал помощь в их организации и проведении, в том числе найдя спонсоров праздника. Отныне «Степные скачки» проходят в Алексеевском районе ежегодно.