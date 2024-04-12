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"Ты в игре": 4 проекта из Самарской области стали полуфиналистами этого сезона.

12 апреля 2024 16:57
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Продолжается всероссийский конкурс проектов в области физической культуры и спорта "Ты в игре", который проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Продолжается всероссийский конкурс проектов в области физической культуры и спорта "Ты в игре", который проходит в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

4 проекта из Самарской области стали полуфиналистами этого сезона.

 Подкаст-студия о спорте "Под небом" направлен на создание качественного современного контента для продвижения и популяризации спорта в Самарской области. Первый сезон "Вместе за спорт" посвящен взаимоотношениям тренера, спортсмена и родителей. В работе - проект "Тренер", цель которого - сохранение исторической памяти о выдающихся тренерах по самбо.

 "Лагерь Победителя" - ежегодный лагерь для школьников 7-11 классов в Ставропольском районе. Цель проекта "Лагерь Победителя" - содействие развитию физической активности, креативности и патриотизма среди школьников, а также формирование устойчивых навыков здорового образа жизни.

 Проект "Интернациональная футбольная семья" футбольной школы "Интер" работает над воспитанием с помощью игры в футбол детей вне зависимости от национальности и вероисповедания, организацией футбольных турниров и вовлечением детей из небольших городов и сел в систематические занятия спортом.

 Сергиевская футбольная лига - проект всестороннего развития детско-юношеского, женского и мужского футбола на территории муниципального района Сергиевский в Самарской области. Целевая аудитория проекта - все население района.

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