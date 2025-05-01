Спортсмены Самарской области стали победителями первенства мира по гиревому спорту 

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В Узбекистане завершилось первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет. В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области – воспитанники тренера Андрея Федосеева.



Наши спортсмены показали высокие результаты.



Виктория Кошелева среди девушек 14-16 лет стала сильнейшей в упражнении «толчок» и в многоборье.



Дарина Федосеева в многоборье взяла серебро.



Среди юношей 17-18 лет Михаил Микряков завоевал золото в многоборье, серебро в толчке длинным циклом и стал победителем эстафеты в составе сборной команды России.



На счету Максима Миллера два серебра – в рывке и толчке.

Фото: минспорта СО