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Спортсмены Самарской области стали победителями первенства мира по гиревому спорту 

1 мая 2025 15:11
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В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области – воспитанники тренера Андрея Федосеева.

В Узбекистане завершилось первенство мира по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет. В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области – воспитанники тренера Андрея Федосеева.

Наши спортсмены показали высокие результаты.

 Виктория Кошелева среди девушек 14-16 лет стала сильнейшей в упражнении «толчок» и в многоборье.

 Дарина Федосеева в многоборье взяла серебро.

 Среди юношей 17-18 лет Михаил Микряков завоевал золото в многоборье, серебро в толчке длинным циклом и стал победителем эстафеты в составе сборной команды России.

 На счету Максима Миллера два серебра – в рывке и толчке.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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