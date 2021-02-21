Спортсмен из села Камышла Латыпов - бронзовый призер чемпионата мира по биатлону

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На чемпионате мира по биатлону в Словении прошла мужская эстафета. Сборная России завоевалп бронзовую медаль, уступив командам Норвегии и Швеции.



В составе российской сборной выступал житель села Камышла Самарской области Эдуард Латыпов.



- На последнем круге у меня были мысли только дойти до финиша. Других мыслей не было. После финиша нужно было время, чтобы отойти. Минут через 10 осознание пришло, - поделился эмоциями Эдуард.



Сегодня, 21 февраля, на чемпионате состоится мужской масс-старт. В прямом эфире гонка будет показана на Первом канале. Начало гонки в 17:15 по московскому времени. Латыпов выступит под 18 стартовым номером.