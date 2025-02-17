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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в традиционной лыжной гонке "Лыжня России 2025". Спортивное событие объединило более 6 000 любителей и профессионалов лыжного спорта Самарской области.

Кроме спортивной части гостей ждали также и культурные мероприятия- концерты, выставки и мастер-классы.

В честь года защитника Отечества организаторы в этот день подготовили военно-патриотические площадки. Все гости и участники мероприятия с удовольствием посещали полевую кухню.

"Зима в этом году не балует нас снежной погодой,-делится впечатлениями начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Алла Потапенко,- Но в этот день нам повезло. Помимо положительных эмоций от лыжного забега мы получили массу впечатлений от атмосферы всеобщего праздника. Ежегодное участие нашего Управления в лыжном забеге дает возможность поддерживать здоровый дух и сплочённость коллектива. В движении жизнь. Занимайтесь спортом!"

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Самарской области