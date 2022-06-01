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Российские фитнес-клубы могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров

1 июня 2022 09:34
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Российские фитнес-клубы уже в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров

Российские фитнес-клубы уже в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой электронных тренажеров. О возникней угрозе в среду, 1 июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей рынка.

Как рассказал директор производителя и поставщика спортивного оборудования Hasttings Георгий Корягин, часть зарубежных брендов уже запретили поставки в Россию. По его словам, поставщики, готовые к отгрузке товара, столкнулись с логистическими сложностями — дороговизной контейнеров или выстраиванием цепочек отгрузки товаров через другие страны.

Представитель компании MFitness Валерий Чистяков подтвердил изданию наличие проблем с поставками, напомнив при этом, что спортивное оборудование под санкции не попало. Кроме того, представители рынка указывают на проблемы с оплатой оборудования из-за сложностей с логистикой и покупкой валюты.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина, в свою очередь, пожаловалась на проблемы также с запчастями для тренажеров, из-за чего, по ее словам, из-за их отсутствия у 15 процентов фитнес-клубов простаивает оборудование в кардиозонах. О намечающемся кризисе запчастей заявил и Корягин. Он обратил внимание на то, что складские запасы электронных тренажеров сейчас минимальны, а к декабрю отрасль ждет серьезный дефицит спортивного кардиооборудования.

Силина рассказала, что отечественные поставщики кардиооборудования готовы включиться в импортозамещение и пе­ревести все процессы производства в Россию, однако для этого требуется поддержка государства. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что предотвратить острый дефицит можно с помощью параллельного импорта.

В Минпромторге изданию сообщили, что тренажеры, оснащенные сложной электроникой, есть в продаже в рознице и в интернете. В списке товаров, разрешенных к параллельному импорту, тренажеры пока отсутствуют и таких запросов в ведомство не поступало. Там добавили, что министерство на регулярной основе ведет мониторинг наличия необходимого спортивного инвентаря и оборудования как для массового спорта, так и для профессиональных спортсменов, сообщает Лента.

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