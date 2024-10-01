Рекордсмен «Жигулёвской мили» смог разогнаться на акватории Волги до 195 км/ч

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В последние выходные сентября в Тольятти творили историю. Автоград впервые принимал фестиваль скорости на открытой воде «Жигулёвская миля-2024». Его участниками стали 24 команды из разных регионов России и 28 водно-моторных транспортных средств, которыми управляли в общей сложности 32 пилота.

«Тольятти — жемчужина Самарской области, и это мероприятие призвано показать новые возможности города и региона. Второй раз фестиваль проходит на акватории Жигулевского моря, открывая новые возможности для спорта и отдыха на воде как жителям, так и гостям нашего региона», — отметила на церемонии открытия врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Символично, что фестиваль совпал с Днем машиностроителя, и с этим праздником гостей со сцены поздравила исполнительный директор фестиваля Елена Кузнецова.

"Мы рады поддерживать интересные и креативные проекты, связанные с автомобилями, особенно в Самарской области, на родине LADA. АВТОВАЗ всегда был на стороне активного образа жизни и выступает партнером проектов, развивающих как профессиональный, так и любительский спорт, в том числе автомобильный. С каждым разом фестивали в рамках проекта «Жигулевская миля» становятся все более масштабными и привлекают всё больше участников. Мы рады видеть эту тенденцию и быть причастными к организации этих мероприятий" - отметил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Костромин.

В преддверии основной программы, 27 сентября, вдоль набережной города прошла вся моторная техника участников — от гоночных болидов класса «Формула 1» до двухэтажной виллы. Зрелищную финальную точку в водном параде в этот день поставили флайбордисты и кайтсерферы.

«Задача нашего фестиваля — показать все разнообразие сообщества любителей водно-моторного спорта и установить рекорды скорости на определенные дистанции», — рассказали основатели «Жигулевской мили» Сергей Мальцев и Дмитрий Хитров.

В последующие два дня акватория залива возле отеля «Лада-Резорт» стала основной трассой для скоростных гонок на дистанциях Малой Жигулёвской, Балтийской и Большой Жигулёвской мили.

В субботу, 28 сентября, дали старт одиночным скоростным гонкам. После серии квалификационных заездов и попыток максимально разогнать водный транспорт перешли к фиксации результатов. За объективные результаты и безопасность спортсменов отвечала команда из 6 судей и 14 маршалов из России и Белоруссии.

В первый гоночный день существенные коррективы внес сильный ветер и разыгравшийся шторм на Волге. Тем не менее комплект из трех основных кубков был разыгран. По итогам всех заездов абсолютный рекорд на максимальной дистанции – Большой Жигулёвской мили (762 м) установил Константин Устинов из команды NEW STAR Racing Team на катамаране «Формула-2» с результатом 194,962 км/ч. Он же смог побить рекорд чемпионки «Балтийской мили – 2022» Нины Абросовой и пройти эту дистанцию (470 м), разогнавшись до 180,835 км/ч.

На короткой дистанции Жигулёвской мили (381 м) абсолютный рекорд принадлежит Никите Карпову, который смог на мотолодке GT-30 достичь максимального результата 84,636 км/ч.

Дополнительно были отмечены и участники в специальных номинациях. Кубок «Сделано в Самарской области» вручили пилоту Константину Захарову, который выступал на самолете-амфибии самарского производства Aerovolga Borey и смог разогнаться в непростых погодных условиях до 150,836 км/ч.

«Удачный и красивый проход по узкой 20-метровой трассе, вплотную к воде, в сложнейших условиях жесточайшей турбулентности, для меня стал наивысшим достижением и самой желанной наградой. Я прекрасно понимал, что самолёт в этих условиях не конкурент водным болидам, мчащимся под 200 км/ч по водной глади», — позже поделился впечатлениями пилот.

Кубком «Самый необычный участник» была отмечена и владелица хаус-бота «Малевич» Ольга Уколова. Ее транспортное средство на дистанции смогло развить скорость до 10 км/ч.

Третий спецприз был отдан пилоту команды Motorcity Виталию Ульянкину. Он вышел на дистанцию на гидроцикле и смог развить максимальную скорость в своем классе - 123,142 км/ч. Отметим, что команда Motorcity уже в 10-й раз принимает участие в фестивалях скорости и Гранд-турах, оставаясь одной из самых многочисленных.

Отдельная награда заслуженно была вручена руководителю гонки «Жигулевская миля» Георгию Блинову — за неоценимый вклад в развитие фестиваля скорости! Создать такое событие всего за 10 недель — это тоже рекорд!

Пятая награда ушла Роману Вандышеву из команды NEW STAR Racing - первому в истории победителю Гонки Чемпионов на воде. В этом году ветер и высокие волны не позволили провести соревнования в заявленной ранее локации — на набережной, но в тихой гавани отеля «Лада-Резорт» четыре сильнейших спортсмена поборолись за чемпионский титул. И будем надеяться, что такие соревнования станут доброй традицией для нашего города

Параллельно со спортивной программой на протяжении двух дней на набережной шумел большой городской праздник под девизом «Продли лето в Жигулях».

Вместе с жителями и гостями города оба дня ветер гулял по набережной, разносил ароматы уличной еды и свежесваренного кофе, играл лентами и добавлял настроения бархатного сезона в курортном городе. В субботу набережную заполнили почти семь десятков любителей сап-серфинга в костюмах редких животных. Идея сап-заплыва была скорректирована погодой — высокие, почти морские волны, не дали даже самым отчаянным продвинуться дальше линии прибоя. Впрочем, лучшие костюмы были отмечены призами и подарками от Росзаповедцентра и организаторов фестиваля «Жигулёвская миля». Зато на следующий день ничего не смогло помешать 123 девушкам в нарядах невест прокатиться под вспышками фотокамер по набережной Тольятти вслед за белоснежной «Вестой». Велозаезд «Новая VESTA — Мечта невесты» стал ярким украшением финального дня фестиваля.

Зрелищную программу фестиваля дополняли интерактивные занятия в шатрах и на открытых площадках, где были развлечения для всех возрастов. Выбирать сувениры от тольяттинских мастеров, играть на спортплощадках, запускать воздушных змеев, слушать лекции о летучих мышах и заповедных Жигулях или задержаться в шатре Росзаповедцентра. Здесь специалисты национальных парков «Самарская Лука», «Бузулукский бор» и Жигулёвского заповедника им. И. И. Спрыгина просвещали, проводили экологические игры и рассказывали о природных достояниях нашего региона. Лето в Жигулях продлили, готовимся к новым рекордам!

Главный организатор фестиваля «Жигулёвская миля- 2024» – ООО «Энтузиасты скорости» (г. Москва) при поддержке Правительства Самарской области, Администрации городского округа Тольятти и титульного партнера АО «АВТОВАЗ».Содействие в проведении фестиваля также оказали Русское географическое общество, Росзаповедцентр, Росрыболовство, спортивный клуб «Сила ветра» и общественное объединение «ВелоТольятти». Технический партнер фестиваля скорости - Fine Custom Mechanics (г. Москва), ПАО «КуйбышевАзот», мотомастерская UdaVcustom и компания Slik.

Информационными партнёрами фестиваля стали телеканал МАТЧ!, телеканал «Авто Плюс», радио MAXIMUM, интернет-журнал Quto. Региональную информационную поддержку Фестивалю оказывают – телеканал «Тольятти 24», радио RECORD Тольятти, журнал «Наш Тольятти» и другие.

Фото: пресс-служба "Жигулевской мили"