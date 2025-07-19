Молодёжка "Крыльев" одержала победу в Екатеринбурге

131

В пятницу, 18 июля, в рамках Молодёжной футбольной лиги «Крылья» на выезде встретились со сверстниками из «Урала».

Гости открыли счёт уже на 14 минуте – голом отметился Глеб Волков. Хозяева быстро ответили, сравняв счёт спустя девять минут – 1:1. Однако «Крылья» вернули преимущество: на 32 минуте Денис Базыгин перекинул вратаря, а через три минуты снова забил, оформив дубль. На 60 минуте за фол на Глебе Волкове арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал капитан Дмитрий Черкасов. На 71 минуте «Урал» сократил отставание. Итог – победа «Крыльев» со счётом 4:2.

Следующий матч команда Антона Бобра проведет дома 25 июля. Начало – 18:00.

Фото: сайт ФК