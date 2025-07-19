Я нашел ошибку
Главные новости:
Россия завоевала первое за шесть лет золото на ЧМ по водным видам спорта
Россия завоевала первое за шесть лет золото на ЧМ по водным видам спорта
На стадионе "Самара Арена" прошёл конкурс профессионального мастерства водителей Северного трамвайного депо
На стадионе "Самара Арена" прошёл конкурс профессионального мастерства водителей Северного трамвайного депо
Молодёжка "Крыльев" одержала победу в Екатеринбурге
Молодёжка "Крыльев" одержала победу в Екатеринбурге
В трех округах России прогнозируется аномальная жаркая погода
В трех округах России прогнозируется аномальная жаркая погода
В Самарской области назначили нового главу администрации губернатора
В Самарской области назначили нового главу администрации губернатора
Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием
Путин поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
В Тольятти застолье закончилось поножовщиной и больничной койкой
В Тольятти застолье закончилось поножовщиной и больничной койкой
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Молодёжка "Крыльев" одержала победу в Екатеринбурге

19 июля 2025 14:13
131
Молодёжка "Крыльев" одержала победу в Екатеринбурге

В пятницу, 18 июля, в рамках Молодёжной футбольной лиги «Крылья» на выезде встретились со сверстниками из «Урала».

Гости открыли счёт уже на 14 минуте – голом отметился Глеб Волков. Хозяева быстро ответили, сравняв счёт спустя девять минут – 1:1. Однако «Крылья» вернули преимущество: на 32 минуте Денис Базыгин перекинул вратаря, а через три минуты снова забил, оформив дубль. На 60 минуте за фол на Глебе Волкове арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал капитан Дмитрий Черкасов. На 71 минуте «Урал» сократил отставание. Итог – победа «Крыльев» со счётом 4:2.

Следующий матч команда Антона Бобра проведет дома 25 июля. Начало – 18:00.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня «Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России
19 июля 2025, 10:26
Сегодня «Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России
Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Футбол в Самаре
166
Самарцев возмутил рост цен на билеты на матчи «Крыльев Советов»
18 июля 2025, 15:59
Самарцев возмутил рост цен на билеты на матчи «Крыльев Советов»
На возмущения самарцев ответили представители Министерства спорта Самарской области. Спорт
484
Матч "Крыльев" с "Акроном" рассудит Зияков
18 июля 2025, 12:51
Матч "Крыльев" с "Акроном" рассудит Зияков
Игра состоится на «Солидарность Самара Арене» в субботу, 19 июля, в 16:30. Спорт
298
В центре внимания
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
19 июля 2025  12:58
В Самаре 19 и 21 июля ограничат движение транспорта из-за соревнований по велоспорту
156
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
443
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
443
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
18 июля 2025  15:46
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
505
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
17 июля 2025  17:25
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
556
Весь список