«Лыжня России - 2023» в Самарской области собрала более 14 тысяч поклонников лыжного спорта

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В субботу, 11 февраля, в Самарской области прошла 41-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Традиционные старты проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Всего в губернии на гонку зарегистрировалось более 14 тысяч участников.

В этом году мероприятие было приурочено к празднованию 100-летия Министерства спорта Российской Федерации как государственного органа управления сферой спорта и физической культуры.

Центральный старт спортивного мероприятия 63 региона состоялся на территории спортивной школы «Чайка». В конце прошлого года здесь завершилась масштабная стройка лыжероллерной трассы. На лыжню вышли более 8 тысяч поклонников лыжного спорта. В программу соревнований вошли забеги на 5 км и 10 км в 10 возрастных категориях, а также массовый на 2500 метров.

«Ежегодно «Лыжня России» объединяет спортсменов и любителей всех возрастов. Благодаря национальным проектам и личному вниманию главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в Самарской области создаются комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Особое внимание уделяется увеличению популярности массового спорта», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

В Самаре в день мероприятия для всех гостей праздника работали интерактивные площадки. Каждый желающий смог попробовать свои силы на площадке Всероссийского комплекса ГТО, посетить выставочную зону мототехники спортивного клуба «Мега-Лада», принять участие в спортивных мастер-классах, пройти обследование организма на площадке «Выбираю здоровье!», прокатиться на собачьих упряжкам под руководством представителей клуба «Хаски». Самарский клуб биатлона познакомил гостей с работой винтовок и провел эстафету для взрослых и детей, а также региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Самарской области представил выставку оружия времен Великой Отечественной войны, предметы обмундирования и вооружения.

Почетным гостем соревнований стал ветеран лыжного спорта, заслуженный тренер РСФСР Владимир Медведев, недавно отметивший 90-летний юбилей. 28 лет он возглавлял областную федерацию по лыжным гонкам, долгие годы работал главным тренером сборной области, основатель лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий. От имени губернатора Дмитрия Азарова Галина Дорохова вручила юбиляру благодарность за вклад в развитие физической культуры и спорта в Самарской области, а также памятные часы.

«Спасибо большое Дмитрию Игоревичу за внимание! Отрадно, что с каждым годом интерес к здоровому образу жизни у жителей региона только растет. На массовые соревнования приходят целыми семьями, для многих это отличная возможность посоревноваться, проверить свои силы и активно провести время», - отметил Владимир Михайлович.

Фото: пресс-служба правительства СО