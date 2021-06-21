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Команда Самарской области заняла 2 место во всероссийском финале фестиваля Гимнастрада в Москве

21 июня 2021 14:17
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В нем принимали участие 115 команд из 46 регионов РФ,

С 18 по 20 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялся финал общероссийского фестиваля гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений – Гимнастрада. В нем принимали участие 115 команд из 46 регионов РФ, прошедших отборочный этап. Сборная Самарской области в номинации «Танцевальный марафон» заняла 2 место. 

На региональном этапе за право выступить в финале соревновались команды со всей страны – более 640 команд из 57 субъектов страны, всего более 10 тысяч человек. В Самарской области в отборочном этапе Гимнастрады приняли участие 104 команды. 

Во всероссийском финале в номинации «Танцевальный марафон» сборная команда Самарской области с номером «Рок в моей душе» под композицию группы Queen выиграла серебро. «С этим номером стали призерами на региональном этапе Гимнастрады, но перед поездкой на финал в Москву усложнили выступление – добавили новые элементы, постарались сделать его еще более зрелищным и ярким. Готовились очень тщательно, много тренировались, девочки на репетициях отдавали все силы, - рассказывает тренер команды Самарской области, хореограф – поставновщик Наталья Скопинцева, - Все понимали, что в финале будут участвовать лучшие команды со всей страны, а мы должны достойно представить родную Самарскую область. Когда объявили, что у нас второе место, то невероятная радость нахлынула – мы смогли, у нас получилось! Горжусь нашей командой, всеми девочками – они молодцы! Гимнастрада стала ярким и значимым событием – региональный этап, подготовка к финалу, поездка в Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой, мастер-классы с участием титулованных гимнасток – столько у детей впечатлений и эмоций! Однозначно, все это не зря!»  

Еще два коллектива из Самарской области - МБОУ ДО «Свежий ветер» и команда по чир спорту (обе – из Тольятти) получили почетное право выступить в гала-концерте Гимнастрады. 

«Мне очень понравилось выступление команд Самарской области – они показали высокий уровень подготовки. Второе место при такой высочайшей конкуренции – отличный результат! Поздравляю спортсменок, тренеров, постановщиков, всех, кто принимал участие в подготовке номера. Я была на областном финале в Самаре – огромное внимание к Гимнастраде со стороны региона, великолепная организация, много участников и хороших команд. Поэтому я не удивлена, что Самарская область вошла в число призеров всероссийского финала», - отметила 10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике, главный судья Гимнастрады Ольга Капранова.

Теги: 2 место Гимнастрада

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