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Кирилл Печенин: Футболисты «Крыльев Советов» сделают все, чтобы остаться в РПЛ

16 апреля 2025 15:29
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Кирилл Печенин: Футболисты «Крыльев Советов» сделают все, чтобы остаться в РПЛ

Белорусский защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин в интервью корреспонденту «РБ Спорт» прокомментировал победу над «Химками» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и высказался о перспективах самарской команды в нынешнем сезоне.

Встреча на «Арене Химки» состоялась в воскресенье, 13 апреля, и завершилась со счетом 3:1. 28-летний белорус отметился голом и голевой передачей в прошедшей игре.

«Хорошо, что мы смогли после не совсем удачного первого тайма переломить ход матча. Считаю, что «Крылья Советов» полностью переиграли «Химки» и заслуженно одержали победу. Было очень важно набрать три очка во встрече с подмосковной командой. Но пока еще ничего не сделано. Не стоит забывать о том, что все наши прямые конкуренты также набрали очки в своих играх.

Поражение от махачкалинского «Динамо» ударило по самолюбию? Да, безвольно проиграли «Динамо». У нашей команды нет оправдания этому поражению. Поэтому нам хотелось реабилитироваться перед самарскими болельщиками.

Как оцениваю шансы на сохранение прописки в РПЛ? Оценивать шансы – это точно не мое дело. Пусть оценивают болельщики, журналисты и эксперты. А мне же надо просто выходить на футбольное поле и играть. Но очевидно, что футболисты «Крыльев Советов» сделают все, чтобы остаться в РПЛ», – заявил Печенин.

После 24 туров РПЛ подопечные Игоря Осинькина набрали 26 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Подмосковный клуб е с 23 баллами расположился на 12-й строчке.

Карен Саркисян РБ Спорт

Фото с сайта https://pfcks.ru/team/player-statistics/pechenin-kirill-3311

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