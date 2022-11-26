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«Игры Дружбы»: в Казани завершился II этап международных соревнований по водным видам спорта

26 ноября 2022 18:43
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Самарец Александр Кудашев завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем.

В Казани во Дворце водных видов спорта завершился II этап комплексных международных соревнований по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду «Игры Дружбы».

Во II этапе приняли участие свыше 1000 спортсменов из 22 стран:
России, Армении, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Брунея, Ганы, Казахстана, Лаоса, Мадагаскара, Монголии, Черногории, Намибии, Нигерии, Палестины, ЮАР, Руанды, Соломоновых островов, Судана, Сирии, Тонги, Таджикистана, Уганды. Атлетами было установлено более 20 рекордов, включая один мировой и два европейских.

В рамках «Игр Дружбы» прошел чемпионат России по плаванию. Пловец 63 региона Александр Кудашев завоевал серебряную медаль на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом - 1:51.35. Самарец на финише уступил представителю Пензенской области Александру Харланову (1:50.44). Бронза - у Егора Павлова (Пензенская область, 1:51.37).

I этап «Игр дружбы» прошел в столице Татарстана с 19 июля по 3 августа. На нем выступили 984 спортсмена и 237 представителей команд из 16 стран, и было разыграно 376 комплектов медалей. Третий этап запланирован в Казани с 8 по 17 декабря.

 

Фото:   минспорта СО

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