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Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта с нашим клубом, а также первую игру команды на сербских сборах против "Спартака" из Суботицы (5:0).
Игорь Осинькин продлил контракт с "Крыльями Советов" 
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Игорь Осинькин продлил контракт с "Крыльями Советов" 

23 июня 2021 19:44
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Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта с нашим клубом, а также первую игру команды на сербских сборах против "Спартака" из Суботицы (5:0).

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта с нашим клубом, а также первую игру команды на сербских сборах против "Спартака" из Суботицы (5:0), рассказали в пресс-службе ФК "КС".

– Сегодня два события: сыграли первый матч на сборах, и, наверное, более приятное, подписали новый контракт с командой.

– Это продление контракта. Самое главное, что не только я здесь, а еще и большая группа футболистов. Это определенная оценка того, что мы сделали в прошлом сезоне. Прошлый сезон получился хороший. Руководство со своей стороны продлением контракта тоже оценило нашу работу. Сейчас время идти дальше. Буду часто повторять: все, что было в прошлом сезоне, пора забывать. Для того, чтобы смело и спокойно идти дальше.

– Много потребовалось времени, чтобы решить технические нюансы контракта?

– Совсем нет. Все, что надо, все, что мы проговорили в одной беседе – все отразилось на бумаге, в контракте. Самое главное, что это контракт с большой группой футболистов, не только со мной.

– Возвращаясь к первой игре. Сегодня достаточно крупная победа, с этим соперником мы уже встречались. Какие впечатления по горячим следам?

– Оценивать результаты, очень серьезно к ним подходить, когда мы тренировались всего лишь неделю, а соперник тоже только вышел из отпуска – это их первая игра... По-настоящему оценку этому давать не стоит. Надо решать текущие задачи, смотреть на счет еще рано. В плане качества игры, конечно, мы ставили задачи перед футболистами. Они, в том числе судя по счету, решились. Мы в общем-то будем говорить, что первый спарринг, который у нас был на сборе прошел так, как нужно нам. Понятно, что было жарко. Даже очень-очень жарко. Сейчас все в таком состоянии. Все играют. И в Европе, и в России при такой погоде. Мы летом можем еще легко попасть в температуру большую, чем сейчас.

– Порадовало, что пять разных человек забили мячи?

– (улыбается) Я сейчас на эти вещи внимания не обращаю. Наверное, я по-своему, профессионально должен выделять те эпизоды игры, которые потом можно перенести в игры РПЛ. Поэтому, конечно, я знаю, кто забил голы, но что-то выделять, кого-то выделять, говорить о том, как забиты голы, не стоит. Можно отметить только нашего самого молодого футболиста Пиняева. Он всего 1,5 минуты сыграл на поле перед тем, как открыть свой лицевой счет за "Крылья Советов".

– Болельщики сегодня спрашивали, почему нет Антона Зиньковского, Ивана Сергеева и Дмитрия Цыпченко. Какая сейчас с ними ситуация? Когда они появятся в общей группе?

– Зиньковский и Цыпченко восстанавливаются после травм. Через неделю они уже будут тренироваться в общей группе. Может быть, Цыпченко позже, потому что он все-таки после перелома, у него ситуация серьезнее. У Ивана Сергеева травма плеча, мы сейчас проводим обследования. Надеюсь, что лечение будет не очень продолжительным. 

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Игорь Осинькин продлил контракт

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