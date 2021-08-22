Игорь Осинькин: Мы были максимально настроены на победу

124

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от первой победы в сезоне в 5-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Сочи" (1:0).

– Нам нужны были очки, мы максимально мотивированы были на эту встречу. Понимали, что дома, при своих болельщиках, которых сейчас стали немного больше допускать, мы можем их набирать. Как могли мы настроились, подготовились и считаю, что хоть и очень тяжелый, но неплохой матч со своей стороны мы провели.

– Для "Сочи" эта игра была 9-й официальной за месяц. Также сегодня отсутствовали Нобоа, Прохин и Бурмистров. Можно ли сказать, что для "Крыльев" это было определенным преимуществом?

– Мы понимали, что команда "Сочи" сыграла больше, чем мы. Но уже был определенный выдох после игры с "Партизаном". Учитывая ту ротацию, которую они проводят, а у них есть такая возможность, их состав был достаточно квалифицированный, близкий к оптимальному. В любой момент такой состав мог быть основным и никто бы не задумался. Травмы могли быть. Одна-две. Наверное, в командах такое есть всегда. Я понимаю, что накапливается усталость, много матчей. Но мы отталкивались от себя.

– Оцените состояние Германа Онугхи.

– Герман у нас практически весь этот недельный цикл пропустил, у него была небольшая травма. Он тренировался только один день – вчера. Поэтому в такой тяжелый матч мы побоялись выпускать его в концовке, потому что матч был действительно непростой.

– Насколько сложнее готовить команду к гибридной схеме при обороне и атаке, которая была сегодня и насколько хорошо игроки с ней справились?

– Хорошие специалисты задают вопросы, заметили, что гибридная схема у нас была при атаке и обороне. Мы хотели играть как можно больше не меняя схему, но ситуация сложилась так, что чем дольше мы играли, тем больше нам нужно было играть в пятерке на удержание счета. Хотя такой задачи, только такой задачи "играть на удержание" ребятам не ставилось. Мы хотели играть через контроль мяча, но психологически это было непросто. Хотя свои определенные атаки мы проводили.

– Сегодня перед матчем состоялась торжественная церемония. Вы и игроки получили награды за сезон ФНЛ. Вы стали лучшим тренером второй сезон подряд. Что-нибудь подобное возможно в этом сезоне?

– (смеется) Да, нам вручили призы, которые мы завоевали в ФНЛ. Наверное, определенным образом эту тему надо закрыть. Мы получили эти призы за игру в ФНЛ, сейчас – РПЛ, совсем другой уровень. Те заслуженные призы нужно поставить в шкафчик и сейчас про все забыть, играть, идти дальше.

– Следующий матч в Уфе, затем перерыв.

– Да, мы готовимся к матчу в Уфе. Сегодня и мы, и они сыграли. Находимся в равных условиях по количеству дней на подготовку. А потом будет пауза на игры сборных.

Фото: ФК "КС"