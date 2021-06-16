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Игорь Осинькин - о сборах «Крыльев», Чемпионате Европы и календаре РПЛ

16 июня 2021 16:50
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Интервью.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от старта сборов, а также ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Игорь Витальевич, команда вышла из отпуска. Но вам, наверное, не удалось отдохнуть. Как провели это время?

– Не важно, как мы провели время, главное, чтобы наши футболисты отдохнули, перезагрузились после такого сложного сезона. Сейчас у нас будут задачи другого уровня. Для того, чтобы их выполнить, мы должны быть свежими и сильными. Надеюсь, что ребята смогли и отдохнуть, и перезагрузиться.

– Почти все лидеры на месте. Ушли только Голенков, Гацкан и Комбаров. Еще какие-то потери у нас будут?

– Надеюсь, что нет. В принципе, основной задачей на это межсезонье избежать большого количества потерь. Чтобы мы сохранили команду, смогли в какой-то мере точечно усилиться. Такая работа ведется. Но самое главное, что по футболистам должно быть все решено. Костяк команды должен остаться.

– У Рикардо Алвеша закончился контракт, клуб сделал ему новое предложение. Какая сейчас с ним ситуация?

– Такие моменты по предложениям трудно комментировать. Давайте дождемся развития событий. Хочу сказать, что нам в любом случае нужно усиление.

– Сбор не совсем обычный, он поделен на два этапа. Какие задачи и планы на эту часть в Сербии?

– Из-за того, что у нас время ковидное. Мы не можем после сборов возвращаться назад. Выходные мы сделаем здесь. Сборы чуть-чуть более короткими отрезками будут проводиться. Думаю, что самое главное, что здесь есть все для хорошей работы. Нам надо провести здесь работу, заложить фундамент, которого хватит на весь сезон.

– С первого дня с командой начал тренироваться Данил Липовой, еще прибыл молодой футболист из Сербии Андрей Капетанович.

– Давайте мы пока по таким новостям мы пока не будем давать ответа. Эти ребята тренируются с нами. Мы смотрим на них, они – на нас. Когда будут какие-то контрактные обязательства между клубом и футболистом подписаны, тогда и будем комментировать.

– У нас очень насыщенная программа сбора. Успеваете ли в связи с этим следить за чемпионатом Европы?

– Хотелось бы больше, конечно. Насыщенность дней была такая, что непросто за всеми играми следить. Но я побывал в Санкт-Петербурге на матче сборной России. Не могу сказать, что получил удовольствие, но я видел игру и определенные выводы с профессиональной точки зрения я после этого матча сделал.

– В группе у России осталось две игры в группе на Евро. Планируется ли массовый просмотр этих матчей или будет все индивидуально?

– У нас большая работа. Тут и в комнате отличные условия для просмотров игр. Такой командный просмотр матча – это только мероприятие. Вставить тут тактическую или обучающую часть очень сложно. Если и будут интересные матчи, мы сделаем определенные нарезки, поговорим с футболистами о плюсах и минусах не только нашей, но и других команд. Все видели, как бельгийцы играли с нашими в очень интересный футбол. Всем понравился наверняка матч Нидерланды – Украина. Уверен, еще много интересных матчей будет на чемпионате.

– Сегодня появился долгожданный проект календаря. Мы начинаем двумя домашними матчами. Как его оцените?

– Знаете, можно ответить банально: всегда все сыграют друг с другом. В календаре есть детали и нюансы. Мы для себя изучим, посмотрим, но нам надо готовиться, надо быть в таком состоянии, чтобы детали календаря мы могли отодвинуть. Самое важное – это наша игра.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Игорь Осинькин интервью

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