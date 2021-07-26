Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тема непрерывного профессионального развития для преподавательского сообщества очень актуальна, но пока нет понятной системы получения новых навыков и знаний.
Самарские специалисты подготовят предложения по модернизации образовательного процесса
Лекция позволяет взглянуть на проблемы, стоящие перед каждым из нас и человечеством в целом с профессиональной позиции врачей-инфекционистов.
На просветительском канале проходит трансляция премьеры лекции-фильма об истории вакцинации
Мероприятие посвящено 170-летию Самарской губернии и направлено на знакомство молодежи с культурным многообразием нашего региона.
Самарская областная юношеская библиотека проведет День Самарской губернии
Тела двух человек найдены в квартире с признаками убийства.
В Санкт-Петербурге нашли убитыми жену и сына отставного адмирала
В Самаре заболели 176 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самарской области усилят меры профилактики ДТП на опасных участках дорог.
Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения
Экскурсию в исторический парк «Россия – Моя история» руководство колонии организовало для двенадцати положительно характеризующихся  осужденных. 
Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении №27, посетили исторический музей
Традиционный открытый городской турнир по кистевой тяге гири прошёл на минувшей неделе в Тольятти
Традиционный открытый городской турнир по кистевой тяге гири прошёл на минувшей неделе в Тольятти
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры

26 июля 2021 12:29
165
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Ахмата" (1:2).

– Игра сразу же пошла по сценарию команды гостей. Мы, наверное, в чем-то сами виноваты. Позволили провести быструю атаку с наших ошибок. Играть с командой "Ахмат" дальше было сложно, потому что она умеет прессинговать, оказывать давление, особенно играя по счету. К сожалению, дальше мы второй гол пропустили. Насколько он логичен, не знаю. Но в этот момент мы уже хуже контролировали игру. Этот отрезок, в том числе перед голом и сразу после гола, не могу сказать, что у нас там было много моментов у наших ворот в этот отрезок. Но саму игру мы не контролировали. Но дальше мы смогли вернуться в игру. Мы забили гол, мы создали еще моменты. Могли, конечно, пропустить еще. Но в целом, наверное, играя в этот момент по счету, немного раскрывались, рисковали. Были близки к спасению игру. Такой вот первый матч, который получился не очень хорошо для нас. Мы должны извлекать уроки. Мы должны привыкать к такой манере игры, к тем единоборствам, которые были у соперника. Этого нам с первых минут не хватило.

– Почему не удался первый тайм, особенно первые 30 минут?

– Я уже частично ответил на этот вопрос. Нас очень раскрыл первый гол. О чем-то характерном нельзя говорить – слишком быстрый он. Наверное, это момент перехода от одной лиги к другой. Градус игры, градус единоборств разный. Здесь, наверное, мы не донастроились, хотя то, о чем мы перед игрой говорили, в целом, это как раз такие моменты, как мы должны бороться в такой ситуации. Наверное, нас еще проверяет и футбольный бог.

– По какой причине не удалось справиться с прессингом "Ахмата"? И чем обусловлен выход Липового вместо Ежова?

– Насчет справиться или не справиться, надо говорить об отрезках матча, а не обо всей игре. Более подробно, думаю, не стоит говорить. Получится слишком длинный разговор. По Ежову. Он получил травму, примерно две недели он не тренировался, провел всего пару тренировок. У нас все должны играть, все умеют играть. Я считаю, что и Липовой не портил. Но, действительно, у Ежова была травма.

– У "Крыльев" сегодня достаточно большой процент точных передач. Но при этом не хватало обостряющих и было много пасов назад. Была ли от вас установка дорожить мячом и меньше рисковать?

– Просто так отдавать мяч и дорожить им... Где эта грань? Мы с самого начала играли из того, что счет был в пользу соперника. В этой ситуации, соперник максимально сконцентрировался, уплотнился у своих ворот. И чтобы туда дойти, надо было делать достаточно передач. Это уже сейчас дело не в стиле, а в том, сколько территории отдал нам соперник и как мы вынуждены были на это реагировать. Мы в последние минуты выпустили Германа Онугху, упростили игру. Но так играть всю игру нельзя. Мы играем в другой футбол, но для концовски встречи этот отрезок был правильно выстроен. Мы могли спасти игру, но это смена стиля, манеры игры, она связана с тем, что в конце матча именно такого плана давление может принести результат.

– Игорь Витальевич, сегодня с капитанской повязкой вышел Александр Солдатенков. Расскажите, как проходили выборы капитана.

– Сейчас у нас по-настоящему молодая команда. У нас мало футболистов, имеющих опыт игры в РПЛ или того, кто по возрасту резко бы отличался от общего количества игроков. Мы между собой проговорили с ребятами, примерно в такой форме выбирали капитана. Он должен обладать лидерскими качествами, быть чуть постарше других ребят в плане возраста, должен иметь игровой стаж в "Крыльях Советов". Исходя из этого был выбран Кабутов, его первый помощник Божин, а уже вторым помощником – Солдатенков. В силу разных причин ни Кабутова, ни Божина на поле не было. Поэтому команду вывел на поле Солдатенков. Если у нас есть проблемы в игре, они находятся не в плане выбора капитана. Они находятся в другой плоскости.

 

Теги: "Крылья Советов" Ахмат Игорь Осинькин Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
26 июля 2021, 13:00
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Защитник "Крыльев Советов" в интервью клубной пресс-службе подвел итоги игры.
Спорт
158
«Крылья Советов» уступили в первой игре сезона
26 июля 2021, 09:48
«Крылья Советов» уступили в первой игре сезона
Возвращение «Крыльев» в Премьер-лигу триумфальным не получилось.
Футбол в Самаре
240
Игорь Осинькин: Надеюсь, что все под контролем
11 июля 2021, 10:19
Игорь Осинькин: Надеюсь, что все под контролем
Перед окончанием сербских сборов Игорь Осинькин ответил на вопросы клубной пресс-службы. Спорт
1194
В центре внимания
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
26 июля 2021  13:27
Новый госпиталь для лечения больных COVID-19 открылся в Самаре
169
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
235
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
734
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
731
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2453
Весь список