Я нашел ошибку
Главные новости:
ОблМЧС рекомендует гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.
Штормовое предупреждение: во второй половине ночи и утром 12 сентября в Самарской области ожидаются заморозки
Завершением фестиваля стал масштабный гала-концерт, который состоялся сегодня вечером в стенах тольяттинского ледового дворца спорта «Лада-Арена». 
В Тольятти завершился фестиваль гимнастики имени Алексея Немова
Герой России Станкевич уверенно обходит оппонента 
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
Президент Республики Анатолий Бибилов поблагодарил Дмитрия Азарова за приглашение в регион.
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров на самарской земле принимает делегацию из Южной Осетии
Игорь Осинькин подвёл итоги матча против "Локомотива".
Игорь Осинькин: До пропущенного гола мы показывали хорошую игру
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Ростов".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Локомотиву" – 0:2
В целом сквер Аксаковых получился исторически ценным и семейным.
В Самаре открыли Аксаковский сквер: бронзовые Аксаковы, «Аленький цветочек» и семейные ценности
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.76
-0.37
EUR 86.15
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду проходит Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Волжский текст»
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин: До пропущенного гола мы показывали хорошую игру

11 сентября 2021 18:04
225
Игорь Осинькин подвёл итоги матча против "Локомотива".

Игорь Осинькин подвёл итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против "Локомотива" (0:2).

– Всегда неприятно проигрывать. Считаю, что с нашей стороны была нормальная игра. Мы точно претендовали на очки в этом матче. Но, к сожалению, произошла ошибка, которая перевернула игру. Дальше футболисты "Локомотива" сыграли по счёту неплохо. Но считаю, что после 1:0, они стали контролировать игру. Но до пропущенного гола мы создавали моментов больше, чем соперник.

– Действительно, играли очень достойно. Вы изначально планировали играть в атаку с первых минут? Или видя, как играет соперник, пошли вперёд?

– Мы больше говорили про первые минуты, а не про весь тайм. Ну в дальше по ситуации мы поняли, что игра идёт, не стали отходить от определенного плана. Уже в таком ключе и играли. Но все-таки я бы не сказал, что у нас было тотальное доминирование. Мы просто были инициативнее 60 минут. Более, чем соперник. Как видите, индивидуальное мастерство перевернуло матч.

– Перед голом "Локомотив" сделал две замены в атаке. Ваши игроки просто не разобрались, как нужно действовать?

– Наверное, мне тоже надо внимательнее с повторами посмотреть, чтобы точную оценку дать этому эпизоду. Но в первую очередь здесь повлияло то, на какой скорости все было выполнено, ну и индивидуальная скорость Камано.

– Первые минуты "Крылья" сыграли хорошо. Оцените все 90 минут.

– Оценивать нужно всю игру. Когда она разбивается на какие-то блоки, в которых где-то получается, где-то не получается, здесь на первый план выходит мастерство. Я считаю, что до гола мы играли достаточно хорошо. Наверное, в эпизоде перед голом немного потеряли концентрацию. Мы пропустили гол из ситуации, к которой мы больше всего всю неделю готовились. Мы готовились именно к таким перехватам. Знали, что соперник умеет быстро переходить в атаку. Конечно, и у нас, и у соперника были моменты. Объективно была равная игра. После пропущенного гола мы чуть больше, чем надо раскрылись. Поэтому соперник начал создавать моменты.

– Кроме потери концентрации, видите ли вы какую-то тенденцию в том, как именно команда пропускала? По большому счёту, две идентичные атаки были.

– Понятно, что у Камано перед любым, наверное, нашим защитником есть преимущество в скорости. Но ситуации с голами разные. В общем, надо ещё посмотреть. В разных ситуациях были разные потери мяча. Мы все разберём и постараемся сделать для себя выводы. Пропущенные мячи были похожие, но разные.

– В концовке первого тайма показалось, что команда слишком часто сваливается на подачи на Сергеева. При том, что он уступает в своих габаритах защитникам "Локомотива". Может, стоило дальше играть низом?

– Когда мяч держится, когда мы создаём преимущество на флангах, тогда удаётся обойтись без подач. Но в какие-то отрезки игры соперник хорошо закрывал фланги. Единственной возможностью была подача. А про Сергеева – не знаю. Отойдите от него чуть подальше и посмотрим, умеет он головой играть или нет.

– Какие положительные эпизоды сегодня можно вспомнить?

– Сама структура игры была достаточно хорошая. Считаю, что в прошлых играх были моменты, когда мы слишком часто отдавали мяч сопернику, прижимались. Сегодня был баланс между атакующими и оборонительными действиями. Неплохо мы начинали атаку. Но дальше уже в переходных позициях мы немного фальшивили. Могли выжимать больше.

– У нас сегодня было два новичка. Оцените их игру.

– Да, у нас сегодня дебютировали два новичка. И если Бегич новичок только для клуба, то в российском футболе у него достаточный опыт, он к нему адаптирован, то Гленн Бейл – полноценный дебютант, который и в команде совсем немного, у него сложнее процесс адаптации. Ему надо и познакомиться с ребятами лучше, и познакомиться с российским футболом – он тоже имеет свои особенности. Мы обоих этих футболистов использовали в товарищеской игре с "Уралом". Они достаточно хорошо сыграли в том матче. И сейчас мы приняли решение, что они могут выходить в стартовом составе. Не считаю, что у кого-то из них был провальный матч. Совершенно нормальный матч.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" Игорь Осинькин Прямая речь/Интервью

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Осинькин: Быстрый гол заставил нас раскрыться
09 августа 2021, 11:54
Игорь Осинькин: Быстрый гол заставил нас раскрыться
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Арсенала" (1:2). Спорт
1810
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
31 июля 2021, 12:25
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 2-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Спартака". Спорт
2002
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
26 июля 2021, 12:29
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Ахмата" (1:2).
Спорт
851
В центре внимания
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
11 сентября 2021  19:38
Книжный фестиваль в в Струковском саду в Самаре: ФОТО
159
Президент Республики Анатолий Бибилов поблагодарил Дмитрия Азарова за приглашение в регион.
11 сентября 2021  18:52
Сегодня губернатор Дмитрий Азаров на самарской земле принимает делегацию из Южной Осетии
206
В целом сквер Аксаковых получился исторически ценным и семейным.
11 сентября 2021  16:48
В Самаре открыли Аксаковский сквер: бронзовые Аксаковы, «Аленький цветочек» и семейные ценности
302
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
11 сентября 2021  13:28
В День города в Самаре откроют новые муралы от художников проекта Samara Ground Art Festival 2021
633
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
11 сентября 2021  12:57
Из-за тумана в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
384
Весь список