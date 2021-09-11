Игорь Осинькин: До пропущенного гола мы показывали хорошую игру

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Игорь Осинькин подвёл итоги матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против "Локомотива" (0:2).

– Всегда неприятно проигрывать. Считаю, что с нашей стороны была нормальная игра. Мы точно претендовали на очки в этом матче. Но, к сожалению, произошла ошибка, которая перевернула игру. Дальше футболисты "Локомотива" сыграли по счёту неплохо. Но считаю, что после 1:0, они стали контролировать игру. Но до пропущенного гола мы создавали моментов больше, чем соперник.

– Действительно, играли очень достойно. Вы изначально планировали играть в атаку с первых минут? Или видя, как играет соперник, пошли вперёд?

– Мы больше говорили про первые минуты, а не про весь тайм. Ну в дальше по ситуации мы поняли, что игра идёт, не стали отходить от определенного плана. Уже в таком ключе и играли. Но все-таки я бы не сказал, что у нас было тотальное доминирование. Мы просто были инициативнее 60 минут. Более, чем соперник. Как видите, индивидуальное мастерство перевернуло матч.

– Перед голом "Локомотив" сделал две замены в атаке. Ваши игроки просто не разобрались, как нужно действовать?

– Наверное, мне тоже надо внимательнее с повторами посмотреть, чтобы точную оценку дать этому эпизоду. Но в первую очередь здесь повлияло то, на какой скорости все было выполнено, ну и индивидуальная скорость Камано.

– Первые минуты "Крылья" сыграли хорошо. Оцените все 90 минут.

– Оценивать нужно всю игру. Когда она разбивается на какие-то блоки, в которых где-то получается, где-то не получается, здесь на первый план выходит мастерство. Я считаю, что до гола мы играли достаточно хорошо. Наверное, в эпизоде перед голом немного потеряли концентрацию. Мы пропустили гол из ситуации, к которой мы больше всего всю неделю готовились. Мы готовились именно к таким перехватам. Знали, что соперник умеет быстро переходить в атаку. Конечно, и у нас, и у соперника были моменты. Объективно была равная игра. После пропущенного гола мы чуть больше, чем надо раскрылись. Поэтому соперник начал создавать моменты.

– Кроме потери концентрации, видите ли вы какую-то тенденцию в том, как именно команда пропускала? По большому счёту, две идентичные атаки были.

– Понятно, что у Камано перед любым, наверное, нашим защитником есть преимущество в скорости. Но ситуации с голами разные. В общем, надо ещё посмотреть. В разных ситуациях были разные потери мяча. Мы все разберём и постараемся сделать для себя выводы. Пропущенные мячи были похожие, но разные.

– В концовке первого тайма показалось, что команда слишком часто сваливается на подачи на Сергеева. При том, что он уступает в своих габаритах защитникам "Локомотива". Может, стоило дальше играть низом?

– Когда мяч держится, когда мы создаём преимущество на флангах, тогда удаётся обойтись без подач. Но в какие-то отрезки игры соперник хорошо закрывал фланги. Единственной возможностью была подача. А про Сергеева – не знаю. Отойдите от него чуть подальше и посмотрим, умеет он головой играть или нет.

– Какие положительные эпизоды сегодня можно вспомнить?

– Сама структура игры была достаточно хорошая. Считаю, что в прошлых играх были моменты, когда мы слишком часто отдавали мяч сопернику, прижимались. Сегодня был баланс между атакующими и оборонительными действиями. Неплохо мы начинали атаку. Но дальше уже в переходных позициях мы немного фальшивили. Могли выжимать больше.

– У нас сегодня было два новичка. Оцените их игру.

– Да, у нас сегодня дебютировали два новичка. И если Бегич новичок только для клуба, то в российском футболе у него достаточный опыт, он к нему адаптирован, то Гленн Бейл – полноценный дебютант, который и в команде совсем немного, у него сложнее процесс адаптации. Ему надо и познакомиться с ребятами лучше, и познакомиться с российским футболом – он тоже имеет свои особенности. Мы обоих этих футболистов использовали в товарищеской игре с "Уралом". Они достаточно хорошо сыграли в том матче. И сейчас мы приняли решение, что они могут выходить в стартовом составе. Не считаю, что у кого-то из них был провальный матч. Совершенно нормальный матч.

Фото: ФК "КС"