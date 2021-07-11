Игорь Осинькин: Надеюсь, что все под контролем

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"Крылья Советов" завершили сербский сбор. Наша команда провела заключительную тренировку на сербском сборе. Напомним, что "Крылья Советов" находились здесь с 14 июня. Во время сбора подписано два соглашения с новыми игроками Данилом Липовым и Дмитрием Иванисеней. Сегодня вечером команда вылетит в Москву, откуда отправится в Екатеринбург. Завтра самарцы проведут предматчевую тренировку, а 11 июля пройдет контрольный матч.

Перед окончанием сербских сборов Игорь Осинькин ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Игорь Витальевич, сборы в Сербии подходят к завершению. Команда сыграла пять матчей, можно ли сделать сейчас какие-то выводы по ним или еще рано?

– Еще немного рановато. Сборы были достаточно короткими по времени. Обычно те сборы, которые, к примеру, были у нас в Турции, по времени были в два раза дольше. Первый сбор практически весь был посвящен тому, что мы восстанавливали форму. Сейчас какие-то связи наигрываем, у нас потихоньку приезжают наши потенциальные новички. На последнем этапе этого сбора мы в активном режиме готовимся к игре с "Уралом", которая состоится 11 июля. Мы считаем для себя эту игру достаточно значимой. К этой игре мы должны быть хорошо готовы.

– В контрольных матчах была достаточно большая ротация, некоторые игроки занимали не привычные позиции. В частности, Кабутов играл защитника, Зеффан опорника. С чем это было связано?

– Мы сейчас не можем играть по 90 минут. Не все у нас доехали. Те, кто уже вместе с нами, в силу того, что еще не подписаны контракты, не имеют права играть за нас в этих матчах. Состав действительно подвергался большой ротации. Но мы говорили о том, что сейчас футбол двигается в сторону универсализма. Многим футболистам надо играть на разных позициях, особенно на смежных, уметь в определенное время быть полезными команде в другом амплуа. Мы это попробовали, мы всегда это делали на тренировках, а сейчас была возможность попробовать эти моменты в игре.

– Часть игроков у нас была не с первого дня сборов, они присоединились позже. В каком они сейчас состоянии, сколько им нужно времени, чтобы догнать общую группу?

– Меньше трех недель у нас до старта чемпионата, немного времени есть, конечно. Но футболисты по-разному набирают форму после травм или перерыва. Это тоже имеет значение. Но эти футболисты здесь, мы пытаемся форсировать их форму. Надеюсь, что все под контролем. Надеюсь, всеми этими процессами мы управляем.

– В некоторые дни было очень жарко, теперь мы можем спокойно играть при высоких температурах?

– Да, мы две игры провели в +37...+38 градусов. Еще пару дней у нас предстоит при таких же жарких температурах. Самара тоже летом сродни южным городам. Да, мы адаптировались, прогрелись для такой ситуации. Мы сейчас уже более готовы. Но, наверное, это все равно не главное.

– Первым официальным новичком у нас стал Данил Липовой, он даже успел на сборах забить три мяча. Оцените его.

– Данил Липовой – молодой, перспективный футболист, воспитанник самарского футбола. Он достаточно техничен, быстр, хорошо двигается, открывается. Это все, что нужно для футбола, в который мы хотим играть. Он достаточно быстро вливается в коллектив, понимает требования нашей команды, понимает особенности определенного стиля, о котором мы говорим. Я думаю, Данил Липовой принесет нам пользу обязательно.

– Еще один наш бомбардир на сборах – Сергей Пиняев – он забил 4 мяча, мог больше. Какая по нему ситуация?

– Мог и пятый, и шестой забить. По нему такая ситуация, что контракт еще не подписан. Мы ждем решения от определенных лиц. Когда будет контракт подписан, мы объявим. На сегодняшний день, насколько я понимаю, он в финальной стадии. Но объявлять об этом должен не я. Тем более, говорят, что остались финальные вещи. Не в моей компетенции эти контрактные вещи комментировать. Мне легче комментировать то, что непосредственно на поле происходит.

– Еще два новых игрока – Дмитрий Иванисеня и Герман Онугха также в расположении нашей команды.

– Да, это футболисты достаточно статусные, с футбольным именем, постарше по возрасту и по игровому опыту. Ситуация, как и с Сергеем Пиняевым, находится на уровне контрактных вещей. Контракты практически с их стороны подписаны, остались согласования. Я очень надеюсь, что все решится положительно. Они с нами, они занимаются, они тоже начинают привыкать к нашим требованиям. Первое впечатление достаточно хорошее о футболистах.

– На второй части сбора с нами немного поработал Дмитрий Антилевский.

– Всего три дня он поработал, мы следили за этим футболистом, интерес к нему мы сохраняем. Просто у него не закончился контракт, он есть, чемпионат Белоруссии идет, он проходит в формате "весна-осень". Какие будут дальше с ним контакты, надеюсь, объявим в ближайшее время.

– Как идет возвращение в строй Ивана Сергеева?

– Мы привыкли всегда, что Ваня здоров, он играет, хорошо выдерживает все нагрузки. Но эта травма... Она, как ни странно, аукнулась уже в перерыве между сборами. Хотя получил он ее еще в матче с "Акроном" в эпизоде с голом. Сейчас лечение, которое ему активно проводят наши врачи, оно приносит плоды. Мы сейчас подпускаем его ближе к основной группе, но на 100% он еще тренироваться не может. На всякий случай мы его придерживаем, чтобы он с его желанием не торопился.

– В заключительном матче с капитанской повязкой вышел Дмитрий Кабутов. Когда появится определенность с капитаном и вице-капитаном на этот сезон?

– Эти моменты бывают определены ближе к началу сезона. Вывел он команду потому, что сейчас он один из самых взрослых и опытных футболистов. В том числе, по количеству времени, проведенного в Самаре, по возрасту. Поэтому капитанская повязка в этом матче была у него.

– Болельщики очень соскучились по команде. Перед стартом сезона у нас будет два матча с "Уралом". Один из них будет в Самаре. Скажите, есть ли какая-то определенность с форматом матча?

– Насколько я понял, из-за определенных ковидных ограничений, этот матч будет в закрытом режиме. Сейчас нам еще не дали указаний, как проводить матчи. Сейчас стартует чемпионат ФНЛ, мы знаем, что 5-6 команд вообще будут играть без зрителей. Что будет у нас... Мы понимаем, что сейчас ковидная вспышка. Надеемся, что к первому туру ситуация для нас разрешится. Но предварительно матч с "Уралом" будет в закрытом режиме.

– Когда команду смогут увидеть болельщики?

– Надеюсь, в первом туре! Все болельщики заслужили, чтобы принимать лучшие команды РПЛ. Посмотреть на наши силы против лучших команд страны.

После матча с "Уралом" 18 июля запланировала встреча с болельщиками на стадионе "Солидарность Самара Арена". Все подробности будут объявлены позднее.