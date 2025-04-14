Государство вернет россиянам 1,5 млрд рублей в рамках налоговых вычетов за спорт

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Россиянам вернут 1,5 млрд рублей по налоговым вычетам за занятия спортом в 2024 году. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, максимальная сумма годовых затрат на спорт, с которых можно вернуть деньги по налоговому вычету, составляет 150 тыс. рублей.

"Спорт сегодня объединяет 80 млн человек, цель – 100 млн к 2030 году. Сегодня я президенту [России Владимиру Путину] буду докладывать по налогам и вычетам, есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом", – сказал Дегтярев на лекции в мастерской управления "Сенеж".

Оформить соответствующий вычет можно через работодателя или Федеральную налоговую службу России, пишет Смотрим.