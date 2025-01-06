Футбольный манеж в Самаре принял первые соревнования

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5 января состоялся «Рождественский фестиваль футбола». Мероприятие прошло в крытом футбольном манеже, возведенном в рамках нацпроекта «Демография».

Объект построен на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена». Впервые он открыл свои двери в декабре прошлого года. Манеж оборудован полноразмерным футбольным полем с искусственным газоном, раздевалками, тренажерными залами, конференц-залом и трибунами на 498 мест.

В открытии фестиваля принял участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что сегодня этот современный объект, который стал частью большого спортивного кластера, принимает первый турнир.

«Отрадно видеть счастливых ребят, сердца которых покорил футбол, а спорт стал неотъемлемой частью их жизни. При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, в ближайшие пять лет нам предстоит проделать большую работу по развитию спортивной инфраструктуры региона. Вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Мы будем создавать все необходимые условия для развития как профессионального, так и массового спорта, в том числе путем формирования современных объектов в шаговой доступности», - отметил Дмитрий Яковлев.️

Первыми на газон нового манежа вышли юные футболисты 2012-2013 годов рождения. С трибун участников фестиваля поддерживали родственники, друзья и любители футбола, среди которых была министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Первое место заняла команда академии «Крылья Советов», второе – «Нефтяник», третье – «Виктория». Церемонию награждения провел первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Планируется, что в дальнейшем манеж будет использоваться не только для проведения игр и турниров, но и для всесезонного тренировочного процесса футболистов.

Фото: минспорта СО