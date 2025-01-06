Я нашел ошибку
Главные новости:
Рождественское богослужение проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.
Жители губернии смогут посмотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
Обращая особое внимание на работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
В преддверии Рождества Христова сотрудники МЧС СО провели в храмах и церквях региона профилактические мероприятия
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -5, -7°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе небольшой снег, до  -10°С
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 24 многоквартирного и 20 частных жилых домов.
6 января поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения в Самаре по, ул. Советской Армии, 205
Сотрудники ГАУ "Самара Арена" передали в пункт сбора продукты и медикаменты для военнослужащих.
Минспорта СО вместе с хоккейным клубом ЦСК ВВС организовали сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО
Объект построен на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена».
Футбольный манеж в Самаре принял первые соревнования
Россияне на этой неделе будут работать два дня
Россияне на этой неделе будут работать два дня
В самарских храмах состоятся Рождественские службы
В самарских храмах состоятся Рождественские службы
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Рождественские песни из разных концов света прозвучат в Самаре
На базе спортивной школы «Чайка» будет проходить физкультурный фестиваль «Спортландия»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Футбольный манеж в Самаре принял первые соревнования

6 января 2025 15:25
101
Объект построен на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена».

5 января состоялся «Рождественский фестиваль футбола». Мероприятие прошло в крытом футбольном манеже, возведенном в рамках нацпроекта «Демография».

Объект построен на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена». Впервые он открыл свои двери в декабре прошлого года. Манеж оборудован полноразмерным футбольным полем с искусственным газоном, раздевалками, тренажерными залами, конференц-залом и трибунами на 498 мест.

В открытии фестиваля принял участие вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что сегодня этот современный объект, который стал частью большого спортивного кластера, принимает первый турнир.

«Отрадно видеть счастливых ребят, сердца которых покорил футбол, а спорт стал неотъемлемой частью их жизни. При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева, в ближайшие пять лет нам предстоит проделать большую работу по развитию спортивной инфраструктуры региона. Вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Мы будем создавать все необходимые условия для развития как профессионального, так и массового спорта, в том числе путем формирования современных объектов в шаговой доступности», - отметил Дмитрий Яковлев.️

Первыми на газон нового манежа вышли юные футболисты 2012-2013 годов рождения. С трибун участников фестиваля поддерживали родственники, друзья и любители футбола, среди которых была министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Первое место заняла команда академии «Крылья Советов», второе – «Нефтяник», третье – «Виктория». Церемонию награждения провел первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

Планируется, что в дальнейшем манеж будет использоваться не только для проведения игр и турниров, но и для всесезонного тренировочного процесса футболистов.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Обращая особое внимание на работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
06 января 2025, 17:14
В преддверии Рождества Христова сотрудники МЧС СО провели в храмах и церквях региона профилактические мероприятия
Обращая особое внимание на работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Общество
2
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -5, -7°С. На дорогах местами гололедица.
06 января 2025, 17:08
7 января в регионе небольшой снег, до  -10°С
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -5, -7°С. На дорогах местами гололедица. Экология
24
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 24 многоквартирного и 20 частных жилых домов.
06 января 2025, 16:43
6 января поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения в Самаре по, ул. Советской Армии, 205
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 24 многоквартирного и 20 частных жилых домов. ЖКХ
29
В центре внимания
В самарских храмах состоятся Рождественские службы
6 января 2025  13:47
В самарских храмах состоятся Рождественские службы
246
Стало известно, как будут отдыхать школьники Самарской области в учебном 2025 году
6 января 2025  13:01
Стало известно, как будут отдыхать школьники Самарской области в учебном 2025 году
226
В рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта
6 января 2025  11:57
В рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта
193
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
5 января 2025  11:39
Будьте внимательны, в Самаре ведется расчистка крыш от наледи
530
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
4 января 2025  14:34
Завтра местами в Самарской области ожидается сильный снег
703
Весь список