Дмитрий Чубаров – чемпион России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА

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В Тульской области завершился чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 31 региона Российской Федерации. Теннисисты с поражением опорно-двигательного аппарата разыграли медали в классах 1-5 (категория сидя).



По итогу соревнований представитель Самарской области Дмитрий Чубаров (тренер - Кузнецов К.П.) завоевал две медали:

- одиночный разряд (1-й класс) - золото;

- парный разряд (М4) - серебро.

Фото: минспорта СО