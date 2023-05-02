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Дмитрий Чубаров – чемпион России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА

2 мая 2023 19:18
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В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 31 региона Российской Федерации.

В Тульской области завершился чемпионат России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 31 региона Российской Федерации. Теннисисты с поражением опорно-двигательного аппарата разыграли медали в классах 1-5 (категория сидя).

По итогу соревнований представитель Самарской области Дмитрий Чубаров (тренер - Кузнецов К.П.) завоевал две медали:

- одиночный разряд (1-й класс) - золото;
- парный разряд (М4) - серебро.

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Самара

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