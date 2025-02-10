Я нашел ошибку
Главные новости:
Готовность 50%.
В Самаре продолжается строительство детской поликлиники в Октябрьском районе на улице Николая Панова
Глава Самары встретился с творческими объединениями города, обсудил предложения по реализации социально значимых проектов и мероприятий в Самаре.
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
В ходе ремонта утеплили и покрасили фасад, заменили водосточную систему здания, обновили освещение и установили неоновую вывеску.
В Самаре обновляют станцию переливания крови
Осенью 2024 года ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей.
Вячеслав Федорищев вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль в честь 80-летия Победы
В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей.
Более 6000 жителей губернии стали участниками «Лыжни России» -2025
Состоялось первое заседание научно-технического совета, на котором обсудили вопросы применения асфальтобетонных смесей для ремонта дорог в регионе и методах контроля их качества.
В Минтрансе Самарской области начал работу научно-технический совет
К настоящему времени подрядчик приступил к разборке железобетонных конструкций и ремонту входной стелы.
В самарском парке Победы продолжается реконструкция мемориального комплекса
Также в новом ФАПе медпомощь получают около 300 жителей еще одного села Алексеевского района – Самовольно - Ивановки.
В селе Гавриловка Алексеевского района возведён новый фельдшерско-акушерский пункт
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.28
0.37
EUR 101.22
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Иван Носков: «Самара – это город с душой, и именно творческие люди создают эту душу, делают глубокой и красивой»
Более 6000 жителей губернии стали участниками «Лыжни России» -2025
Горожан приглашают на Вечер итальянского концерта в зал Самарской кирхи
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Более 6000 жителей губернии стали участниками «Лыжни России» -2025

10 февраля 2025 17:40
85
В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей.

В минувшие выходные в Самарской области, как и во многих регионах России, состоялись старты всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Центральное мероприятие в нашем регионе прошло в Самаре на трассах спортивной школы «Чайка» 8 февраля.

В открытии центрального областного старта «Лыжни России» принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также с напутствием к любителям со сцены обратился мастер спорта по лыжным гонкам, многократный участник и призер областных и межрегиональных соревнований, ветеран специальной военной операции Руслан Газиев.

В рамках «Лыжни России» в Самаре состоялся массовый старт на 3 километра. Он носил инклюзивный характер: в нем приняли участие 20 воспитанников Приволжского и Похвистневского психоневрологических интернатов, которые активно занимаются физической культурой.

Спортивные забеги были проведены на дистанции 5 километров для юношей и девушек до 17 лет, на 10 километров для взрослых. Победителями и призерами спортивных забегов стали: Алиса Шулетья, Кристина Белоногова, Кира Кузнецова, Иван Юртаев, Марк Березинцев, Артем Гуськов, Алина Слыш, Ульяна Крыжановская, Софья Аристова, Владислав Кутырев, Вадим Аннин, Артем Тихонов.

В поддержку года многодетной семьи в Самарской области прошел забег многодетных родителей. В числе вышедших на лыжный старт были вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и первый заместитель министра спорта Самарской области Алексей Черняев.

В течение мероприятия на «Чайке» работал мобильный пункт МФЦ, где каждый желающий мог оформить карту болельщика и получить билет на матч российской футбольной премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и тольяттинским «Акроном», который состоится в Самаре 9 марта. Заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов принял участие в церемонии награждения победителей и призеров «Лыжни России» и вручил им билеты на футбол.

В 2025 году «Лыжня России» посвящена предстоящему 80-летию Победы. На протяжении всего праздника работали военно-патриотические площадки. Среди них передвижная выставка вооружения, униформы и предметов быта РККА, организованная Самарским отделением Российского военно-исторического общества при поддержке военно-исторических клубов «Братишки», «Запасная столица» и «6 мотострелковый полк НКВД». Гости «Лыжни России» могли подержать в руках подлинные документы эпохи – письма с фронта и написать свои письма поддержки нашим бойцам в зону СВО.

Региональное отделение ДОСААФ представило выставку оружия времен Великой Отечественной войны, предметы обмундирования и вооружения. «Высшая школа современного образования» организовала площадки со сборкой и разборкой автомата, рационом питания военнослужащих и приемами оказания помощи пострадавшим.

Также работали информационная площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», компьютерный симулятор полета от первого лица от областной федерации гонок дронов, проходили мастер-классы по современному мечевому бою.

8 и 9 февраля мероприятия «Лыжни России» состоялись также в Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Борском, Клявлинском, Сызранском районах и в других муниципалитетах губернии. Всего участниками лыжных забегов стали свыше 6000 жителей Самары и области.

«Этой зимой Самарская область стала одним из немногих регионов Поволжья, который может похвастать наличием снега. Мы имеем возможность провести «Лыжню России» в традиционное для нас время – в начале февраля. Главный старт проходит на «Чайке», но мы рады тому, что разные города Самарской области и сельские территории тоже поддерживают лыжный спорт и присоединяются к массовой гонке: более 6 000 любителей лыжного спорта и просто здорового образа жизни бегут вместе со всей страной. Мы постепенно возрождаем традиции лыжного спорта нашего региона, который раньше поставлял кандидатов в олимпийскую сборную страны. Наши спортсмены успешно выступили на последних межрегиональных стартах и отобрались на первенство России», - рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Проведение массовых мероприятий по лыжным гонкам активно способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Развитие массового спорта – один из векторов программы социально-экономического развития Самарской области. С этой целью принята и действует региональная программа «Мастер спорта», в рамках которой, в частности, муниципалитеты получили бюджетные субсидии на обновление спортивного инвентаря, в том числе лыжного. Программа «Мастер спорта» реализуется по инициативе губернатора Самарской области.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе.
05 февраля 2025, 16:14
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе. Общество
1034
В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений.
03 февраля 2025, 20:22
В Октябрьском районе Самары прошел волонтерский молодежный бал «В вихре любимых вальсов…»
В этом году в мероприятии приняли участие порядка 200 школьников и студентов средне-специальных и высших образовательных учреждений. Общество
880
Энергетики рассказали первоклассникам, как себя правильно вести вблизи открытой крышки люка теплокамеры, и объяснили, почему опасно заходить за ограждения мест проведения ремонтов на тепловых сетях.
30 января 2025, 16:14
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
Энергетики рассказали первоклассникам, как себя правильно вести вблизи открытой крышки люка теплокамеры, и объяснили, почему опасно заходить за ограждения мест... ЖКХ
1493
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
10 февраля 2025  13:07
В Самаре почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при пожаре в 1999 году
292
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
9 февраля 2025  13:58
В Самарской области состоялась всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
568
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
9 февраля 2025  13:12
Ночью и утром 10 февраля в Самарской области снова ожидается густой туман
568
Отдельное внимание участники Совета уделили деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».
7 февраля 2025  19:07
Вячеслав Федорищев провел Совет по науке и высшему образованию и вручил премии самарским ученым
1363
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
743
Весь список