7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта. 
Во время ремонта двух крупных водоводов в Самаре изменится схема движения транспорта
Вячеслав Федорищев посетил Самарский университет и ознакомился с деятельностью Производственного центра аддитивных технологий.
В регионе расширят программу подготовки по 3D-моделированию и БАС – будут открыты 100 инженерных классов
В Управлении Росреестра по Самарской области прошел брифинг, на котором были озвучены итоги работы ведомства за прошедший год, а также  задачи на 2025.
Самарская область в 2024 году вошла в тройку лидеров самых активных пользователей «Национальной системы пространственных данных»
Занятия и обучение пальчиковой гимнастикой не только ускоряют процесс выздоровления и восстановления навыков самообслуживания, но и в целом улучшают настроение, заряжают позитивом и эмоциями. 
В комплексных центрах соцобслуживания региона пожилым людям помогают восстанавливаться после серьезных заболеваний 
Внимание! Большие работы запланированы уже на выходные!
РКС-Самара»: о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения на неделю
В течение трёх дней 60 участников пройдут образовательную программу в части региональной подготовки проведения и реализации патриотических мероприятий с участием добровольцев в Год Защитника Отечества.
Волонтёры Победы губернии соберутся на Выездном интенсиве
В подразделение поставлен автомобиль неотложной помощи, на котором специалисты проводят выездные осмотры и диспансеризацию маломобильных пациентов.
В поселке Приморский Ставропольского района возведена новая врачебная амбулатория
Обучают их представители национальных общественных объединений «Дома дружбы народов» города Тольятти.
Иностранные студенты Поволжского государственного университета сервиса участвуют в плетении маскировочных сетей для СВО
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.91
-1.15
EUR 100.68
-2.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится открытие комплексной выставки «Гордость и слава России в орденах и медалях»
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта

7 февраля 2025 13:12
148
7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта

Официальной календарной датой праздника является 7 февраля – годовщина торжественной церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

 Это праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни. В этот день в разных регионах России проходят мероприятия, посвященные зимним видам спорта, любительские соревнования и мастер-классы.

 К зимним видам всероссийский реестр видов спорта относит лыжи, бобслей и скелетон, санный, конькобежный, горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл, фигурное катание на коньках, керлинг, хоккей и хоккей с мячом, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

 Зимние дисциплины представлены во многих внесезонных видах спорта: в альпинизме и спортивном туризме, автомобильном и мотоциклетном спорте, парусном и ездовом спорте, полиатлоне и спортивном ориентировании.

Поздравляем всех любителей спорта с праздником! Проводите оставшиеся до конца зимы недели активно и спортивно!

Фото: минспорта региона

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
7 февраля 2025  11:57
Самарцев приглашают к участию в зимнем фестивале «Готов к труду и обороне»
184
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
7 февраля 2025  09:59
Самарские аграрии готовятся к весенней посевной кампании
216
Вячеслав Федорищев провел прием граждан.
6 февраля 2025  20:06
Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году
534
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
511
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
356
Весь список