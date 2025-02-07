7 февраля в России отмечают День зимних видов спорта

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Официальной календарной датой праздника является 7 февраля – годовщина торжественной церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Это праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни. В этот день в разных регионах России проходят мероприятия, посвященные зимним видам спорта, любительские соревнования и мастер-классы.

К зимним видам всероссийский реестр видов спорта относит лыжи, бобслей и скелетон, санный, конькобежный, горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл, фигурное катание на коньках, керлинг, хоккей и хоккей с мячом, биатлон, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье.

Зимние дисциплины представлены во многих внесезонных видах спорта: в альпинизме и спортивном туризме, автомобильном и мотоциклетном спорте, парусном и ездовом спорте, полиатлоне и спортивном ориентировании.

Поздравляем всех любителей спорта с праздником! Проводите оставшиеся до конца зимы недели активно и спортивно!

Фото: минспорта региона