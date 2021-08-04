В Самарской области недавно открылся современный молочный комплекс компании АО «Нива»

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В Ставропольском районе Самарской области недавно открылся современный молочный комплекс компании АО «Нива». По оценкам экспертов, молочное стадо из 400 коров станет одним из самых высокопродуктивных в Самарской области. Одна фуражная корова способна дать более 10 тонн молока в год. Руководство предприятия не останавливается на достигнутом и уже сейчас обсуждает с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым планы дальнейшего развития.

Реализация проекта по строительству молочного комплекса на 400 коров способствует решению одной из важнейших задач, которую поставил Губернатор Дмитрий Азаров в Стратегии лидерства региона. Это обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня обеспеченности жителей региона молоком и мясом местного производства.

В рамках сопровождения проекта Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично презентовал его руководству Корпорации малого и среднего бизнеса после чего проект получил одобрение и финансирование со стороны федерального института развития. При этом Гарантийный фонд Самарской области обеспечил компании дополнительную согарантию, а Агентство по привлечению инвестиций активно сопровождало проект с административной, правовой и консультационной поддержкой, а в марте текущего года помогло АО «Нива» привлечь дополнительные 40 млн. рублей через МСП Банк. В итоге, общая стоимость реализованного проекта составила 342,2 млн. рублей, из которых 240 млн. рублей удалось привлечь в качестве льготных займов.

«Это сложный, масштабный и интересный проект для Самарской области, связанный с молочным животноводством, в очередной раз продемонстрировал способность региональной команды, при личном участии Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, доводить до конца непростые инвестиционные кейсы, – сказал министр. – Радует, что после запуска одного производства, мы тут же обсуждаем с инвесторами их планы по реализации других проектов, связанных с развитием сельхозкомпании».

В планах АО «Нива» строительство еще трех молочных ферм на 3600 фуражных коров с законченным циклом выращивания.

«Мы реконструировали все производство. И, конечно, мы много путешествовали и не только по стране, но и по миру в поисках идеальных условий для животных, чтобы они были наиболее продуктивны. Самое главное для нас – здоровье животных и комфорт тех людей, которые работают на предприятии»,- отметила директор фермерского хозяйства Инна Ускова.

Мария Жаркова, региональный директор по корпоративным отношениям АО «Данон Россия», подчеркнула значимость развития местных производителей молока. «Молоко «Нивы» соответствует высоким стандартам качества производимой продукции. Конечно, мы готовы и помогать нашим производителям, и закупать их продукцию. Сегодня наш завод приобретает 80% молока у местных фермеров, и это уже хороший результат, но и есть куда расти», - сказала Жаркова.

«Правительство региона уделяет особое внимание развитию коопераций в Самарской области. Крупный бизнес всегда должен притягивать к себе более мелкий, образуя тесные кооперационные цепочки. Наша задача – помочь выстроить эти взаимоотношения между заинтересованными участниками рынка и предложить им наиболее эффективные меры поддержки!», - резюмировал Дмитрий Богданов.