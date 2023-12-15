Дмитрий Азаров подвел итоги развития АПК Самарской области в 2023 году

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В пятницу, 15 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с работниками агропромышленного комплекса Самарской области подвели итоги сельскохозяйственного года и отметили лучших сотрудников предприятий – хлеборобов, фермеров, работников пищевой промышленности. Именно благодаря этим людям сегодня в непростых условиях обеспечивается продовольственная безопасность региона и всей страны.

Сельскохозяйственный сектор – один из ключевых отраслей региональной экономики, основа благополучия жителей. «Министром сельского хозяйства страны были отмечены высокие темпы развития сельскохозяйственной отрасли в нашем регионе – темпы сельхозпроизводства в прошлом году составили 19 %. Но даже если считать эту высокую базу, по предварительным данным за 11 месяцев текущего года мы эту планку превысим, – уверен губернатор. – Это невозможно без самоотверженного, профессионального труда, высокого служения родной земле всех тружеников села. Огромное вас спасибо. Вы действительно вносите серьезный вклад в развитие экономики».

В этом году аграрии региона собрали 2,7 миллионов тонн зерна. Глава региона, сославшись на академика РАН и директора Самарского федерального исследовательского центр РАН Сергея Шевченко, отметил, что «при таких погодных условиях результат – достойный». Посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств превысила уровень предыдущего года и составила 2,2 млн га. При этом работа по вводу в оборот неиспользуемой ранее пашни продолжается. Стоит отметить, что под урожай 2024 года сев озимых проведен на площади 523,5 тыс. га. В основном их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное.

«В те времена, когда были введены экономические санкции, беспрецедентные по своему масштабу и несправедливости, в отношении нашей страны, наш высокотехнологичный, индустриально развитый регион пострадал. Мы небольшое снижение по индексу промышленного производства в прошлом году допустили. Но в этом году кратно его превзошли. Но, вспоминая и ковидные годы, санкционный год, вклад сельхозпроизводства в развитие экономики только увеличился. Вы не снижаете темпы, а все время идете в прирост. И этот баланс в растениеводстве, животноводстве обеспечивает поступательное улучшение результатов каждый год. Результат 2022 года превышен уже и по молоку, и по мясу, расчеты это тоже показывают», – отметил Дмитрий Азаров.

Существенный вклад в развитие АПК внесли и фермерские хозяйства региона. Производство скота и птицы на убой в живом весе за 11 месяцев уходящего года в сравнении с аналогичным периодом 2022 увеличилось до 106,1 тыс. тонн. А валовой надой молока вырос до 389,6 тыс. тонн.

Глава региона отметил, что в Самарской области создаются условия для того, чтобы в отрасль приходили подготовленные, высококвалифицированные кадры. Внедряются современные цифровые технологии, умное агро. Дмитрий Азаров напомнил о реализации проекта по созданию кластера беспилотных авиационных систем. Запуск производства намечен на конец текущего года. «Первый отклик по востребованности услуг беспилотников получили от наших тружеников села, что очень важно. Вы показываете пример другим отраслям, – подчеркнул губернатор. – Вот что значит инновационный подход в сельхозпроизводстве».

Важно отметить, что благодаря различным мерам поддержки в рамках технической модернизации машинотракторного парка сельскохозяйственными товаропроизводителями области приобретено 273 трактора, 141 зерноуборочный комбайн, 2 кормоуборочных комбайна и другая сельскохозяйственная техника на общую сумму 6,6 млрд рублей.

«Мы увеличиваем меры поддержки, даже несмотря на те вызовы, с которыми сталкиваются и экономика, и, соответственно, региональный бюджет. И в этом году мы увеличили меры поддержки – вплотную приблизились к 6 миллиардам рублей. Будем и дальше этим заниматься», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он заверил, что продолжится работа по развитию и обустройству сельских территорий. Колоссальные возможности для этого дают национальные проекты, которые реализуются по инициативе Президента России Владимира Путина, а также программа комплексного развития сельских территорий. «Вы видите, какой импульс, какое внимание сегодня есть к сельским территориям, и в первую очередь внимание Президента страны. Небывалый рост сельхозпроизводства, укрепления отрасли произошли именно при Президенте Владимире Владимировиче Путине. Вы прекрасно знаете, в каком состоянии сельское хозяйство нашей страны досталось Президенту. А сейчас сельское хозяйство – это не черная дыра, как когда-то говорили, это устойчивая отрасль экономика, которая дает возможность людям зарабатывать достойные деньги, которая кормит всю страну», – заявил руководитель области.

По мнению губернатора, произошло не просто становление, а возрождение отрасли АПК. «Победоносный курс на развитие страны, укрепление суверенитета продолжится. Россия сегодня наращивает свою экономическую мощь, бережно и самым внимательным образом относится к каждому гражданину страны, создавая возможности для самореализации людей, которые честным трудом могли обеспечивать свои семьи», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, несмотря ни на какие сложности и вызовы, регион успешно развивается, появляются новые детские сады, школы, учреждения здравоохранения, объекты культуры и спорта.

Отдельно глава региона поблагодарил работников сельского хозяйства за помощь защитникам Отечества – участникам специальной военной операции. «В каждом селе, в каждом районе сегодня есть инициативные группы, люди, которые собирают гуманитарную помощь, отправляют продукты питания, которые вяжут сети, готовят окопные свечи, печки, все, что нужно нашим бойцам там, на передовой. Нужно еще и потому, чтобы они чувствовали, что ни на минуту здесь о них не забывают, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – А самым главным в этой работе является, конечно, внимание к семьям военнослужащих. Наши трактористы, механизаторы, как когда-то их прадеды, сели за штурвалы боевых машин. В кратчайшие сроки прошли подготовку и переподготовку, и сегодня там, на полях сражений, защищают нашу Родину и нашу Самарскую область. Я благодарю вас за вашу помощь и поддержку нашей армии, наших героев-защитников и семей военнослужащих. Я уверен, что эта работа продолжится, потому что она не по указке делается, она есть в сердце каждого из нас. Мы понимаем, что это наш гражданский и человеческий долг».

Дмитрий Азаров наградил работников отрасли, которые внесли весомый вклад в укрепление продовольственной безопасности Самарской области и всей страны. Золотую медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» губернатор передал руководителю Самарского булочно-кондитерского комбината Лидии Ерошиной. Аграриям и работникам перерабатывающей промышленности вручили почетные грамоты Министерства сельского хозяйства РФ, почетные грамоты и знаки губернатора Самарской области «За служение людям», а также присвоили звания заслуженных работников сельского хозяйства региона. Отметили и самые активные в текущем году территории и предприятия. Так, за достижение высоких производственных показателей в АПК благодарственные письма губернатора получили Кинельский, Кошкинский, Красноармейский районы.

Дмитрий Азаров поздравил и почетного именинника, ветерана АПК Самарской области Николая Ивановича Азовскова, которому на днях исполнилось 94 года. Ветеран поблагодарил губернатора за поддержку отрасли и внимание к жителям села: «С вашим приходом селяне почувствовали, что вы наш! А тем более в последние годы – переориентировка и производства, и социальных условий для селян. Вы с нами, с селянами».

Фото: пресс-служба правительства СО