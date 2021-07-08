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НИИ «Жигулевские сады»: самарские ученые впервые вывели новые сорта черешен

8 июля 2021 20:07
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Они получили женские имена «Нюша» и «Олечка».

В НИИ «Жигулевские сады» выведены первые самарские сорта черешен. Они получили женские имена «Нюша» и «Олечка». Ведущий научный сотрудник НИИ Анатолий Минин работал над их селекцией больше 30 лет. Сейчас сорта черешен, впервые выведенные в нашем регионе, переданы на испытания в федеральную комиссию. 

«Сортов черешни очень много, но наши – первые. Они районированы под местные климатические условия. Сорт «Нюша». Гибридизация по этому сорту была проведена в 89 году. И вот в этом году мы его передали в Госсорткомиссию. Вот так работа над сортом заняла порядка 33-х лет», – рассказывает учёный-селекционер Минин.

В этом году научно-исследовательский институт «Жигулевские сады» празднует 90-летний юбилей. За это время здесь выведено более 400 сортов разных культур. «Кутузовец», «Жигулевская», «Куйбышевская» – легендарные сорта питомника. Селекционная работа продолжается и сегодня. 

За последние три года учреждение ведет испытания более 40 сортов. Среди них не только черешни, но и яблоки, груши, абрикос, слива, виноград, земляника, малина. Чтобы создать один сорт, порой уходит 30, 40, 50 лет. Наш регион находится в зоне рискованного земледелия и все новые растения должны быть максимально приспособлены к климату. «Высокая засухоустойчивость, морозоустойчивость, устойчивость к возвратным заморозкам, устойчивость к болезням и хозяйственно-ценные признаки, среди которых внешний вид, вкус, размер, лёжкость плода, имеют приоритетное значение для наших селекционеров. И, конечно, у нас самые лучшие районированные сорта», - говорит директор НИИ «Жигулевские сады» Виктор Чугунов. 

Обеспечение продовольственной безопасности Самарской области - часть стратегии лидерства региона. Губернатор Дмитрий Азаров в своем Послании подчеркнул, что в аграрном секторе особое внимание должно быть уделено именно селекционной работе. Для обеспечения региона качественным местным посадочным материалом в «Жигулевских садах» заложили новый питомник. Сначала эти саженцы будут распространяться по частным подворьям, а затем появятся и в промышленных садах, где их уже очень ждут.

 

Теги: «Жигулевские сады» новые сорта черешен

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