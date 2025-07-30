Вячеслав Федорищев рассказал о долге "Крыльев Советов" "Ростеху"

104

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев дал интервью изданию «Спорт-Экспресс» по итогам кубковых матчей «Крыльев Советов» и «Акрона». В беседе глава региона рассказал о долге команды «Ростеху».

«Мы с огромным уважением относимся к „Ростеху“ и лично к Сергею Викторовичу Чемезову, который поддерживал команду в самые сложные времена. Одна из моих задач — восстановить справедливость, вернуть займ, которому много лет. Мы вернем, но не потому, что у нас конфликт с „Ростехом“. Нет. Просто неправильно, когда ты что-то должен был отдать и этого не сделал. Над командой висит этот дамоклов меч. И когда мы общаемся с потенциальными спонсорами, возникает этот нюанс. Они хотят прийти, запрашивают баланс команды и видят, что там долг в миллиард рублей. Задают вопросы: „Вы куда наши деньги денете? На поле? В ребят? Или для оплаты долга?“ Поэтому долги мы отдадим. По финансовому состоянию — вся команда обеспечена зарплатами, нет ни одной проблемы в этом сезоне», — заявил Вячеслав Федорищев.

Губернатор Самарской области рассказал о том, как долг будут выплачивать, а также рассказал, какой у «Крыльев Советов» бюджет.

«Бюджет клуба — 2,3 миллиарда рублей. Долг мы оплачиваем отдельно, у клуба два учредителя. Есть правительство Самарской области, есть частные лица. Мы хотели возвращать по 100 миллионов в месяц с января, но коллеги из „РТ-Капитал“ пошли по своей процедуре в суд. Поэтому пока мы остановили процесс. Если принято решение о суде, это правильно с точки зрения бюджетных денег. Когда пройдут все инстанции, как скажет суд — мы так и отдадим. Мы всегда за справедливость, а судебная система позволяет четко все определить», — отметил глава региона.

Федорищев ответил на вопрос журналиста о том, могут ли «Крылья Советов» стать полностью частным клубом, пишет 63.ру.

«Нет задачи стать частным клубом. Но есть цель — иметь больше 50 процентов внебюджетного финансирования. К сожалению, сейчас не так много частных команд в российском футболе. Наша задача как учредителей „Крыльев Советов“ и как друзей „Акрона“ — поддерживать культуру частных клубов, давать предложения. Что мы и озвучим на форуме „Россия — спортивная держава“. Как правительство Самарской области мы сохраним контроль над клубом. Неважно, с 51 процентом или 20. Важно, чтобы приходили компании, которые дадут возможность развиваться клубу. Мы сделаем это! Думаю, к завершению первой половины сезона вы увидите другие надписи на футболках. И самое главное, что даже у информационных спекулянтов не возникнет вопросов», — с уверенностью сказал губернатор Самарской области в интервью «Спорт-Экспрессу».