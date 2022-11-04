Молодежная команда «Крыльев Советов» уступила «Нижнему Новгороду» - 0:1

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«Крылья Советов» в гостях встречались с «Нижним Новгородом». Встреча проходила на стадионе «Локомотив».

На 18 минуте счет открыли хозяева поля: Александр Гуляев с дальней дистанции решился на удар и мяч попал в Артура Загородникова, после чего неудачно отскочил в угол ворот «Крыльев».

В дальнейшем обе команды имели моменты, чтобы отличиться, но гол, забитый в середине первого тайма, стал единственным.

1:0 – поражение «Крыльев» в матче с «Нижним Новгородом».

Заключительный матч первого этапа команда проведёт дома против «Спартака». Игра состоится 11 ноября на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"