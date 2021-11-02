"Крылья Советов" на клубной базе начали подготовку к матчу против "Химок"

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 14-го тура Тинькофф РПЛ против "Химок".

Перед началом занятий команда тепло поздравила Сергея Пиняева с 17-летием, вручив ему памятную майку и торт.

Кроме того, Игорь Осинькин вручил награду за лучшего игрока месяца от партнера клуба NAO. По мнению болельщиков лучшим футболистом октября стал Иван Сергеев. Команда также поздравила его с вызовом в сборную России, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"